Режим Александра Лукашенко начинает давать трещину. Вероятно, что самопровозглашенный президент Беларуси теряет контроль над собственными спецслужбами.

О конфликте в окружении Лукашенко свидетельствуют опубликованные записи телефонных разговоров. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

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Окружение Лукашенко болеет COVID-19

Недавно блогер Nexta опубликовал фрагмент телефонного разговора между людьми, чьи голоса были похожи на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт и его советника Николая Латышонка. Из разговора можно было узнать, что глава администрации самопровозглашенного президента Игорь Сергиенко уже месяц не приходит на работу.

Все потому, что политик болеет коронавирусом. Его даже подсоединили к аппарату ИВЛ. В то же время, будучи уже больным, Сергиенко участвовал в совещании с участием Лукашенко. При этом он не надевал маску, чтобы не разозлить самопровозглашенного президента.

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что сама подхватила COVID-19 от Сергиенко.

В Беларуси не впервые "сливают" телефонные разговоры

Это не первый случай, когда в Беларуси публикуют телефонные разговоры людей из окружения Лукашенко.

19 ноября на блоге Nexta появилась запись разговора главы федерации хоккея Дмитрия Баскова и бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Дмитрия Шакуты. Они обсуждали смерть 31-летнего оппозиционера Романа Бондеренко, которого избили в отделении милиции.

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Записи разговоров распространяют спецслужбы

По данным издания, мало вероятно, что записи телефонных разговоров "сливают" западные спецслужбы. Ведь политка Запада в отношении режима Лукашенко не указывает на решительную готовность к действиям, которые бы обострили конфликт.

К этому могла бы быть причастна Россия, однако удар по пресс-секретарю Лукашенко – слишком мелкое дело для Кремля. Кроме того, экс-начальники белорусского КГБ сейчас работают в России. Они могли бы "слить" разговоры уже давно, если бы этого хотел Кремль.

Наиболее вероятная версия утечки записей – это внутренний конфликт в Минске. Белорусские спецслужбы, вероятно, пытаются изменить окружение Лукашенко.

Если за операцией стоят спецслужбы Беларуси, то, по данным издания, это означает, что самопровозглашенный президент теряет контроль над своими службами.