Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал высшие учебные заведения отчислить студентов, которые выходят на протесты в стране.

Лукашенко считает, что те лишаются права быть студентами. Поэтому он призвал отправить их в армию или на улицу, передает издание TUT.BY в телеграме.

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По его словам, если студенты пришли учиться, то они должны учиться. "А кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом", – заявил Лукашенко.

Поэтому он попросил вузы отчислить таких студентов и отправить их в армию или на улицу.

К слову, ранее Благотворительный фонд "Беларусь будущего" пообещал студентам, которых отчислили из белорусских вузов за участие в протестах, помочь поступить в украинские университеты. Больше об этом – читайте здесь.

Протесты студентов в Беларуси

Ранее студенты разных университетов вышли на протесты в центре Минска. Несколько сотен студентов собрались у ЦУМа и отправились в сторону площади Победы. Однако, одну из колонн студентов разогнали силовики, начались задержания.

Всего к забастовке присоединились студенты:

Белорусского государственного медицинского университета;

Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники;

Минского государственного лингвистического университета;

Белорусского государственного университета культуры и искусств.

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