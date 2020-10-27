Отправить в армию или на улицу: Лукашенко требует отчислить из вузов протестующих студентов
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал высшие учебные заведения отчислить студентов, которые выходят на протесты в стране.
Лукашенко считает, что те лишаются права быть студентами. Поэтому он призвал отправить их в армию или на улицу, передает издание TUT.BY в телеграме.
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По его словам, если студенты пришли учиться, то они должны учиться. "А кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции – он лишается права быть студентом", – заявил Лукашенко.
Поэтому он попросил вузы отчислить таких студентов и отправить их в армию или на улицу.
К слову, ранее Благотворительный фонд "Беларусь будущего" пообещал студентам, которых отчислили из белорусских вузов за участие в протестах, помочь поступить в украинские университеты. Больше об этом – читайте здесь.
Протесты студентов в Беларуси
Ранее студенты разных университетов вышли на протесты в центре Минска. Несколько сотен студентов собрались у ЦУМа и отправились в сторону площади Победы. Однако, одну из колонн студентов разогнали силовики, начались задержания.
Всего к забастовке присоединились студенты:
- Белорусского государственного медицинского университета;
- Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники;
- Минского государственного лингвистического университета;
- Белорусского государственного университета культуры и искусств.