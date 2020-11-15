Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко окончательно погрузился в теорию заговоров и рассказал о невероятных поступках стран-соседей. Он считает, что именно Украина, Литва и Польша стали причинами протестов в Беларуси.

Как заверил Лукашенко, в Украине вроде даже создали "центр раскачки ситуации в Беларуси". Об этом сообщило издание BELTA.

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По словам Лукашенко, с территории Украины через границу "пробрались несколько анархистов, устроивших погромы и поджоги". Он считает, что Польша и Литва были против пересчета голосов, а выступали за проведение новых выборов.

Лукашенко пригрозил Украине санкциями. Заявил, что перекроет доступ украинских товаров на евразийские рынки.

Им не надо было ни легитимности, ни повторных выборов. Им надо было сломать государственный строй Беларуси, вернуть Беларусь и сделать ее провинцией Польши. Вы посмотрите на оппозиционную символику – бело-красно-белая, а в Польше какая ?,

– возмутительно сказал самопровозглашенный президент.

Он до сих пор считает, что победил на президентских выборах. Именно поэтому якобы и не проводили проверки голосов, ведь тогда пришлось бы признать легитимность Лукашенко на посту.

Справка. В Беларуси вспыхнули протесты из-за результатов президентских выборов. Белорусы считают, что их сфальсифицировали. Подробнее – по ссылке.