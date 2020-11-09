Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская пригрозила самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко наказанием. По ее словам, Лукашенко будет отвечать за террор в стране.

Оппозиционер подчеркнула, что народ уже никогда не поверит тем, кто посмел поднять на него руку и отобрать голос. Об этом она сказала в видеообращении, сообщает 24 канал.

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Тихановская подчеркнула, что у власти Лукашенко "ничего не получится". А люди, которые бьют белорусских протестующих, по ее мнению, не достойны называться белорусами. В то же время оппозиционер отметила, что белорусы – герои.

Она поблагодарила протестующих за мужество и силу воли. Также лидер оппозиции объяснила, что "этот путь требует жертв от каждого из нас, и сейчас легко упасть духом".

Но каждый раз, когда я не верила, что смогу продолжать борьбу, вы давали мне понять, что вместе мы можем все. Да, наш путь к свободе оказался марафоном, но мы уже не сойдем с дистанции. Режим необратимо закапывает себя в преступлениях и долгах. Он устраивает террор, за который понесет ответственность,

– подытожила Тихановская.

Напоследок она призвала белорусов беречь друг друга, поддерживать и помогать.

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Что сейчас происходит в Беларуси: главное

8 ноября в столице Беларуси продолжились массовые акции протеста . ОМОН охотился на участников митинга, очевидцы рассказывали, что слышали выстрелы.

. ОМОН охотился на участников митинга, очевидцы рассказывали, что слышали выстрелы. В общем в Беларуси на акциях в воскресенье задержали более 1000 человек.

Протесты в Беларуси вспыхнули с новой силой после окончания срока ультиматума, который оппозиция выдвинула власти – 25 октября.

после окончания срока ультиматума, который оппозиция выдвинула власти – 25 октября. Чаще всего на марши выходили женщины, студенты и люди с инвалидностью.

Впоследствии Лукашенко заявил, что протестующих студентов будут отчислять из университетов.

Видеообращение Светланы Тихановской: смотрите видео