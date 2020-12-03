Первый украинский президент Леонид Крачук прокомментировал ситуацию в Беларуси. Он убежден, что призывать Александра Лукашенко остановить насилие – бесполезно. А помочь разрешить кризис, сложившийся в стране, должно международное сообщество.

То, что сейчас происходит в Беларуси – это человеческая и политическая трагедия. Такое мнение Кравчук высказал в интервью изданию "Радио Свобода".

Обратите внимание Он будет вынужден покинуть Беларусь, – Кравчук о Лукашенко

По его мнению, Лукашенко за 26 лет у власти превратился в саму власть. "Человеческого в нем фактически не осталось. Он весь соткан из власти. Поэтому он не может осознать себя без нее", – считает Кравчук.

Он теряет все человеческое, а воспринимает лишь административно-властное. Для него люди – это материал для управления, а не граждане, которые являются источником власти,

- добавил он.

Кравчук также прокомментировал влияние России на белорусского диктатора. Он подчеркнул, Лукашенко верил и верит, что Кремль всегда поможет ему лично, а не Беларуси, и этим он воспользуется в критических ситуациях, что, собственно, мы и видим сегодня.

"Вот эти два момента и сделали из него руководителя, который потерял человеческие качества гуманности, добра и уважения, сострадания к людям", – подчеркнул первый украинский президент.

Путин поддерживает Лукашенко, – Кравчук

Кравчук убежден, что сейчас призывать Лукашенко к чему-то или убеждать в чем-то – нет смысла. К тому же, у него, кроме административно-диктаторского, появился еще страх и желание наказать тех, кто выступил против него.

Я думаю, здесь может сработать только одно (на что не стоит надеяться), чтобы Россия официально заявила и отказалась от любой помощи Лукашенко,

- добавил политик.

Однако, по его мнению, этого не произойдет, ведь Путин будет поддерживать белорусского диктатора. Помогут только совместные усилия международного сообщества, в частности Украины.

"Должно быть давление на Россию параллельно с давлением на Беларусь. Давление на Россию может помочь и Украине остановить войну на Донбассе и строить мирную жизнь во всех регионах Украины", – заверил Кравчук.

Важно! Вероятно, что Лукашенко теряет контроль над собственными спецслужбами. О конфликте в окружении Лукашенко, по информации СМИ, свидетельствуют записи телефонных разговоров.