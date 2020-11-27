Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с начала пандемии появился на публике в респираторе. Он посетил в Минске больницу для больных COVID-19.

До этого Лукашенко относился к пандемии COVID-19 пренебрежительно и всячески высмеивал ее. На различных массовых собраниях, участником которых был Лукашенко, его ни разу не замечали в маске или респираторе. Фото и видео с Лукашенко в больнице распространяют белорусские телеграм-каналы, передает 24 канал.

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Так, самопровозглашенный белорусский лидер побывал даже в красной зоне больницы. Вот там как раз респиратор, стянутый на подбородок, он в конце концов надел правильно. Правда, по сравнению с медиками, плохая защита Лукашенко оставляла желать лучшего.

По глазам вижу, что новый человек. Все в этих комбинезонах, а я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Здесь ты лечишь людей?

– обратился он к женщине-медику.

На это врач ответила, что они находятся в красной зоне. После этих слов Лукашенко натянул маску, взял перчатки и сказал: "Ну, показывай, как ты лечишь".



Лукашенко рассматривает рентген легких больного коронавирусом

Как видно из краткого видео, Лукашенко пренебрег сразу несколькими правилами ношения маски: сдвинул ее на подбородок, а после вернул на место, касаясь передней поверхности необработанными антисептиком руками.

Лукашенко в красной зоне больницы для больных коронавирусом в Минске: видео

"Забастовка – не по-нашему"

Во время визита в больницу Лукашенко также пообщался с пациентами. Один из них признался, что уже хочет на работу.

На это Лукашенко вызывающе пошутил:

И какая работа? Забастовка же!

Больной поспешил ответить, что не поддерживает забастовку.

"Говорю вам, эти люди, которые переболели, уже никогда бастовать не будут", – сказал Лукашенко медикам.



Лукашенко рядом с больными

Лукашенко пообщался с пациентами коронавирусной больницы: видео

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