Лукашенко впервые появился на публике в респираторе и пошутил о забастовке: фото и видео
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко впервые с начала пандемии появился на публике в респираторе. Он посетил в Минске больницу для больных COVID-19.
До этого Лукашенко относился к пандемии COVID-19 пренебрежительно и всячески высмеивал ее. На различных массовых собраниях, участником которых был Лукашенко, его ни разу не замечали в маске или респираторе. Фото и видео с Лукашенко в больнице распространяют белорусские телеграм-каналы, передает 24 канал.
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Так, самопровозглашенный белорусский лидер побывал даже в красной зоне больницы. Вот там как раз респиратор, стянутый на подбородок, он в конце концов надел правильно. Правда, по сравнению с медиками, плохая защита Лукашенко оставляла желать лучшего.
По глазам вижу, что новый человек. Все в этих комбинезонах, а я уже по 10 раз со всеми поздоровался. Здесь ты лечишь людей?
– обратился он к женщине-медику.
На это врач ответила, что они находятся в красной зоне. После этих слов Лукашенко натянул маску, взял перчатки и сказал: "Ну, показывай, как ты лечишь".
Лукашенко рассматривает рентген легких больного коронавирусом
Как видно из краткого видео, Лукашенко пренебрег сразу несколькими правилами ношения маски: сдвинул ее на подбородок, а после вернул на место, касаясь передней поверхности необработанными антисептиком руками.
Лукашенко в красной зоне больницы для больных коронавирусом в Минске: видео
"Забастовка – не по-нашему"
Во время визита в больницу Лукашенко также пообщался с пациентами. Один из них признался, что уже хочет на работу.
На это Лукашенко вызывающе пошутил:
И какая работа? Забастовка же!
Больной поспешил ответить, что не поддерживает забастовку.
"Говорю вам, эти люди, которые переболели, уже никогда бастовать не будут", – сказал Лукашенко медикам.
Лукашенко рядом с больными
Лукашенко пообщался с пациентами коронавирусной больницы: видео
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Заявления Лукашенко о коронавирусе:
- Когда в Украине вводили первый локдаун, а мир впервые сталкивался с мощной первой волной COVID-19, Лукашенко шутил, что коронавирус следует лечить водкой, сауной и трактором.
- После этого он заговорил о еще одном "лекарстве" – спорте.
- На этом Лукашенко не остановился и дальше посоветовал белорусам лечиться сметанным маслом и чаще выходить на улицу.
- Резко его взгляды изменились осенью, когда Беларусь закрыла границы из-за коронавируса. Хотя есть подозрения, что границы Минск закрыл на фоне масштабных протестов, бушующих в стране.
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