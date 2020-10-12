Он взял игру в свои руки, пока не стало поздно, – литовский политик о Лукашенко
В субботу, 10 октября 2020 года, действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ошеломил чуть ли не весь мир. Он ушел в СИЗО и провел там 4-часовую встречу с арестованными представителями оппозиции.
Некоторые политики верят в переходный этап Беларуси. В эфире 24 канала депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что до сих пор есть люди, которые считают, что режим Лукашенко вдруг изменится к лучшему.
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По мнению эксперта, это – тактика запутывания без полноценной стратегии и понимания тех событий, которые происходят сейчас в Минске и в целом в Беларуси.
Лукашенко понял, что пора брать игру в свои руки, пока не стало поздно,
– сказал депутат.
По его словам, вера в самоизменение властей Беларуси – это пустое дело. Население страны продолжает выходить на улицы и это означает, что в будущем оно будет выходить дальше. Лукашенко нужно что-то решать, ведь то, что он делал до этого – не давало результата.
Поход к политзаключенным
Ауштрявичюс отметил, что самопровозглашенный президент ушел в СИЗО только благодаря хорошей подсказке от Кремля. Он подтвердил, что признание категории политзаключенных – это что-то новое для Лукашенко.
Санкции против Лукашенко
Депутат сообщил, что санкции будут расширять и в дальнейшем. Их нужно увеличивать каждую неделю, ведь только такой язык понимают на востоке.
Также он добавил: "Надеюсь, это сделают скорее, чем позже. Ведь я не вижу никаких признаков того, что режим сможет остепениться",