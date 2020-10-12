В субботу, 10 октября 2020 года, действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко ошеломил чуть ли не весь мир. Он ушел в СИЗО и провел там 4-часовую встречу с арестованными представителями оппозиции.

Некоторые политики верят в переходный этап Беларуси. В эфире 24 канала депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс сообщил, что до сих пор есть люди, которые считают, что режим Лукашенко вдруг изменится к лучшему.

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По мнению эксперта, это – тактика запутывания без полноценной стратегии и понимания тех событий, которые происходят сейчас в Минске и в целом в Беларуси.

Лукашенко понял, что пора брать игру в свои руки, пока не стало поздно,

– сказал депутат.

По его словам, вера в самоизменение властей Беларуси – это пустое дело. Население страны продолжает выходить на улицы и это означает, что в будущем оно будет выходить дальше. Лукашенко нужно что-то решать, ведь то, что он делал до этого – не давало результата.

Поход к политзаключенным

Ауштрявичюс отметил, что самопровозглашенный президент ушел в СИЗО только благодаря хорошей подсказке от Кремля. Он подтвердил, что признание категории политзаключенных – это что-то новое для Лукашенко.

Напомним. Действующий самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября 2020 года прибыл в СИЗО КГБ. Там он провел встречу с заключенными оппозиционерами. Подробнее в материале: Лукашенко 4 часа говорил с оппозиционерами в СИЗО: видео

"Я не знаю, чего он достиг этим диалогом", – сказал эксперт.

Санкции против Лукашенко

Депутат сообщил, что санкции будут расширять и в дальнейшем. Их нужно увеличивать каждую неделю, ведь только такой язык понимают на востоке.

Также он добавил: "Надеюсь, это сделают скорее, чем позже. Ведь я не вижу никаких признаков того, что режим сможет остепениться",