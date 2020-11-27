Александр Лукашенко заявил, что не будет президентом Беларуси после принятия новой Конституции. В то же время он подчеркнул важность работы над изменениями в Основной закон, чтобы не позволить следующему руководителю развалить страну.

Он предложил скорректировать в новой Конституции полномочия президента. Об этом самопровозглашенный президент заявил на встрече с коллективом одной из больниц Минска, сообщает БЕЛТА.

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Лукашенко подчеркнул, что Казахстан, Россия и Беларусь имеют серьезные и жесткие Конституции. По его словам, в Беларуси от решения президента зависит все и "не дай бог придет человек и захочет развязать войну".

Я сторонник новой Конституции не потому, что демократию какую-то надо. Незнакомому президенту такую ​​Конституцию отдавать нельзя, будет беда,

– заявил Лукашенко.

Он подчеркнул создание выгодного для страны Основного закона, чтобы потом "государство не обвалилось". Также он выступил против создания политических партий, но смирится, если народ за это проголосует, ведь "никакую Конституцию под себя он не делает".

Что известно об изменениях в Конституцию Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко начал говорить об изменениях в Конституцию еще до начала массовых протестов в стране.

В июне он сказал, что изменения в белорусскую Конституцию могут внести в доступном будущем, имея в виду 2 года. В то же время весной он говорил, что новый Основной закон могут принять в течение ближайших 5 лет.

Уже в сентябре 2020 года он заявил, что "следующие президентские выборы в Беларуси пройдут по новой Конституции".

Обратите внимание! В Беларуси 9 августа объявили результаты президентских выборов, победу якобы одержал Александр Лукашенко. Однако белорусы и международное сообщество убеждены, что результаты голосования сфальсифицированы. В конце концов граждане страны начали выходить на массовые протесты, которые продолжаются до сих пор, больше – читайте здесь.