Александр Лукашенко резко прокомментировал предложение Владимира Зеленского не называть его президентом Беларуси. По его словам, Зеленскому надо самому начинать волноваться за свою должность.

Так Лукашенко ответил на вопрос журналиста в интервью. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Белта".

К слову Украина не признает инаугурацию Лукашенко, - МИД

"Володе Зеленскому надо самому опасаться, чтобы его не назвал кто-то просто Зеленским, а не президентом, потому что все к тому идет. С 70% он обвалился недавно до 22 – 30%. Надо умудриться, чтобы за 1,5 – 2 года обвалить доверие к себе со стороны народа", – заявил самопровозглашенный президент.

Поэтому грубо скажу: чья бы корова мычала, а Зеленского – молчала,

– ответил Лукашенко.

В то же время недавно Владимир Зеленский в интервью BBC объяснил свое отношение к рейтингам. По его словам, он не цепляется ни за рейтинги, ни за власть. "В первом туре я победил, где-то 33% было. Сейчас у меня те же цифры", – подчеркнул президент Украины.

Справка. В большинстве стран мира придерживаются мнения, что эта инаугурация Александра Лукашенко не является законной. В частности в ЕС заявили, что белорусские выборы не были ни свободными, ни честными. А в США убеждены, что объявленные результаты сфальсифицированы и нелегитимны. Больше о том, кто не признает президентсво Лукашенко – читайте здесь.