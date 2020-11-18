До конца осени в Украине будет действовать карантин выходного дня, который ввело правительство. Но ряд городов отказались выполнять такое решение. Объясняем действия местных властей и рассматриваем инструменты влияния, которые может применить правительство.

Сайт 24 канала рассказывает, может ли местная власть не выполнять распоряжения правительства и как правительство может на это повлиять.

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Что говорят эксперты

Александр Закриничный, правозащитник, говорит, что в стране сейчас действует правовой режим чрезвычайной ситуации, то есть санэпидемиологический и карантинный режимы. Каждый из этих режимов регламентируется отдельным законодательством. Но с введением адаптивного периода, правительство передало часть ограничительных полномочий на места.

На сегодняшний день местная власть самостоятельно определяет уровень ограничений которое необходимо вводить на места а следовательно и ответственность за здоровье граждан лежит на органах местного самоуправления,

– пояснил Закриничный.

Дмитрий Моргун, управляющий партнер АО "ANTEVERIS" отметил, если местные органы видят незаконность или грубое нарушение конституционных прав таких граждан, такой совет имеет право обратиться в административный суд с требованием отменить решение органа центральной власти.

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Как правительство может повлиять на местные власти

Виктор Филатов, аналитик правозащитной группы "СИЧ", отмечает, что возможны судебные иски со стороны Кабмина на действия или бездействие местных властей. Как правило, речь об административной ответственности и суд может обязать местные власти выполнить решение высшего органа исполнительной власти.

Протест рестораторов / Фото radiosvoboda.org

Анатолий Яровой, адвокат, руководящий партнер АО "Яровой и партнеры", пояснил, что вполне вероятным является использование угроз уголовной ответственности для выборочного давления на местных чиновников и политиков со стороны центральной власти с целью достижения политических или коммерческих договоренностей, регулирования вопросов личной лояльности и тому подобное.

Механизмов для этого много: от сообщения в полицию до возбуждения уголовных дел прокуратурой, превентивное привлечение к административной ответственности отдельных чиновников. При чем, если возникнет желание для такого давления – не обязательно ограничиваться "карантинными" статьями. У Кабмина есть замечательные рычаги влияния на регионы и через бюджет,

– отметил Яровой.

Он добавляет, что политический баланс сил в Украине на сегодня таков, что какие бы способы давления центра не использовались, любое сопротивление центральной власти со стороны местных элит только будет поднимать рейтинги последних.

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