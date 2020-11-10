Во Львове предприниматели и рестораторы резко негативно встретили внедрение карантина выходного дня. Уже 11 ноября они планируют присоединиться к всеукраинской акции протеста.

Предприниматели выйдут с протестом под стены облгосадминистрации Львова. Об этом сообщает корреспондент 24 канала.

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В то же время если правительство введет запрет работать в выходные дни – предпринимателям придется уволить немало работников. Представители соответствующего бизнеса еще не успели оправиться после весеннего локдауна.

Ресторанный бизнес – это специфическое предпринимательство, которое зависит собственно от того, что происходит на выходных. Ведь на эти дни приходится 30% – 80% всей выручки ресторанов. Для бизнеса это означает, что ему, вероятнее, наступит конец,

– подчеркнул ресторатор Владимир Гнатюк.

В целом львовяне убеждены, что карантин выходного дня может повредить малому бизнесу.

Госпиталь на "Арене Львов"

В больницах Львовщины количество койкомест для больных COVID-19 заполнено почти на 65%. В то же время на "Арене Львов" могут развернуть мобильный госпиталь в том случае, если в больницах совсем не будет мест.

В то же время руководство области готовится привлекать студентов-медиков и интернов к лечению больных коронавирусом. Однако это будет только в случае, если ситуация на Львовщине резко ухудшится и лечить людей будет некому. В крупнейшей больнице скорой помощи Львова обустраивают еще 350 койкомест, примерно через 2 недели – количество соответствующих коек составит 650.

Ситуация с COVID - 19 во Львове: смотрите видео 24 канала