Возле городской ратуши во Львове можно было встретить десятки молодых людей в военной форме с оружием в руках. Так отмечали 102-ю годовщину Листопадового чина в воссозданном бою за украинскую государственность.

Одеждой военных был микс формы, которая тогда была в Российской, Австро-Венгерской и Германской империях. Подробнее – в сюжете 24 канала.

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Военные с Киевщины и Приднепровья

На подмогу львовянам приехали строй военных с Киевщины и Приднепровской Украины. Один из реконструкторов рассказал о своей винтовке Мосина.

"Это основное пехотное оружие Российской императорской армии, которое получили в наследство все силы, участвовавшие в освободительных соревнованиях. Также такое оружие использовали в войне с большевиками и противостоянии с белогвардейцами", – рассказал реконструктор Станислав.



Основное пехотное оружие Российской императорской армии / Скриншот из видео

Казаки с Донбасса

Помогали львовянам и казаки с Донбасса. По словам одного из реконструкторов, у казаков не было униформы, они сами покупали оружие, с которым потом воевали. Он отметил, что казаки использовали для борьбы все, что могли.

"Сегодня общество "Память" воспроизводит события 102-летней давности, когда 1 ноября 1918 года, после развала Австро-Венгрии, украинцы во Львове провозгласили Западную Украинскую Народную Республику", – рассказал глава ОО Общество поиска жертв войны "Память" Любомир Горбач.

Польские шовинисты с оружием

Оппоненты украинцев – поляки – тоже готовили оружие. Уже 2 ноября польские шовинисты пытались помешать украинцам строить свою державу. Далее начались ожесточенные бои, бороться за государство приходилось в ожесточенном бою с поляками.

С обеих сторон баррикад не жалели ни патронов, ни оружия. Противостояние, как и 102 года назад, закончилось победой украинцев и поднятием нашего флага.



Противостояние закончилось победой украинцев / Скриншот из видео