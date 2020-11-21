Новоизбранные депутаты от "Европейской Солидарности" ошеломили своей дерзостью. Дело в том, что 20 ноября 3 мужчин пытались заехать по лестнице в подъезд многоэтажки. Реакция партии была незамедлительной и нардепы попрощались с мандатами.

"Европейская Солидарность" исключила из партии 2 депутатов городского и сельского совета на Львовщине. Об этом говорится на сайте "ЕС".

Важно Пьяный львовский предприниматель на внедорожнике разбил 3 машины: фото

Реакция партии

Соответствующее решение приняли 21 ноября во время заседания Львовской областной территориальной организации "Европейской Солидарности". С мандатом попрощались:

Андрей Жидачек, которого избрали депутатом Пустомытовского городского совета;

Николай Пущак, который был депутатом Солонковского сельского совета

В партии отметили, что исключили нардепов "за совершение позорных действий, противоречащих ценностям "Европейской Солидарности".

Детали скандала

20 ноября Андрей Жидачек и Николай Пущак пытались на внедорожнике Mercedes заехать по лестнице в подъезд многоэтажки на окраине Пустомытов Львовской области, где Жидачек снимает квартиру.

Больше об этом На Львовщине новоизбранные депутаты от "ЕС" заехали в подъезд многоэтажки: видео

Что об этом говорят нардепы

Пущак отрицает свою причастность к происходящему. А Жидачек заявил, что за рулем был водитель Пущака, который сам захотел выехать на лестницу, хотя депутаты якобы просили и запрещали водителю это делать. Политики заявили на водителя в полицию, а Жидачек передал средства на восстановление поврежденного имущества дома.

Ночные развлечения депутатов на Львовщине: смотрите видео