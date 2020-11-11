Львовский городской совет готовит иск в суд из-за карантина выходного дня, – Садовый
Львовский городской совет будет обжаловать решение Кабмина о карантине выходного дня. Однако сначала необходимо дождаться полного текста постановления правительства.
За выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Об этом в фейсбуке написал мэр Львова Андрей Садовый.
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Локдаун на выходные – абсурд. Такое впечатление, что у нас важные решения сначала принимаются, а потом чиновники начинают анализировать, что же они наделали. За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях – это живые деньги, которые кормят тысячи семей. Кто будет компенсировать эти потери?
– отметил Садовый.
Что известно о карантине выходного дня в Украине
- Карантин выходного дня в Украине вступит в силу в ночь с 14 на 15 ноября.
- Ограничения будут действовать еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.
- В это время запрещается деятельность торгово-развлекательных заведений и учреждений культуры. Кроме того, заведения общественного питания вправе готовить только на вынос или для доставки. Закроют также спортзалы и фитнес-центры.
- Украинские предприниматели в отчаянии от карантина выходного дня. Они опасаются, что он уничтожит их бизнес.
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