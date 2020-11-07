9 ноября начнется Львовский форум по безопасности 2020 – ежегодное международное экспертное событие в области международной безопасности.

Пройдет форум в этом году 9-14 ноября в формате экспертного онлайн марафона, на котором вместо привычного обмена мнениями, эксперты попытаются выйти на совместные решения.

Как найти утраченные ценности международного мирового порядка? Может ли новая модель сотрудничества между странами Черного моря стать защитой от дальнейшей агрессии России в регионе? Может ли защита человеческой информационной идентичности стать новой общей ценностью? На все эти вопросы эксперты будут искать ответ во время нынешнего Львовского форума по безопасности.

Львовский форум по безопасности остается уникальной площадкой, способной творить новые смыслы и знания. За три года работы форум сгенерировал целый ряд идей, которыми пользуются эксперты, журналисты и политики. В этом году говорим о безопасности сквозь призму ценностей. И я убеждена, что эта дискуссия родит неожиданные, но практические решения,

– отметила сопредседатель Львовского форума по безопасности, экс-вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроид.

Коротко о программе нынешнего форума:

9 ноября – говорим о том, являются ли вызовы 2020 уникальными для человечества, и что из человеческого опыта нам понадобится для преодоления последствий.

10-11 ноября – говорим о модели безопасности для Черноморского региона. Будут представители из всех стран региона (кроме России). Модераторы: генерал-лейтенант (в отставке), бывший командующий Сухопутных войск США в Европе и сопредседатель Львовского форума Бен Ходжес и главный редактор издания UA: Ukraine Analytica Анна Шелест.

12 ноября – публичное интервью генерала Бена Ходжеса о результатах работы их группы. Своеобразный крэш-тест жизнеспособности наработанных рекомендаций.

13-14 ноября – моделируем инструменты для защиты от информационного произвола.

Несмотря на то, что участники не смогут физически приехать во Львов для участия в форуме, организаторы приглашают всех желающих к участию, ведь темы, которые будут обсуждаться, касаются не только экспертов и политиков, но и обычных граждан.

В рамках онлайн-марафона можно послушать международных и украинских экспертов, задать вопросы и получить ответы по актуальным темам.

Ознакомиться подробнее с программой и спикерами Lviv Security Forum, а также зарегистрироваться для участия можно на сайте форума.

Форум проходит при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршала, Отдела публичной дипломатии НАТО и Фонда Ганса Зайделя. Информационные партнеры Львовского форума по безопасности: Український тиждень, Цензор.Нет, 24 канал, "Фактор безпеки", Громадське радіо, Радио "Свобода"/Крым.Реалии, Zaxid.net, Zbruc.