Мэр Николаева Александр Сенкевич прокомментировал публикации нескольких украинских СМИ о том, что в больницах города пациенты с COVID-19 якобы ползут к окнам, чтобы схватить воздух, и сражаются за кислородные маски". Он назвал это ложью, хотя ситуация с кислородом в Николаеве все же оставляет желать лучшего.

СМИ, которые обнародовали такую ​​информацию, Сенкевич назвал "рупорами ОПЗЖ". Он убежден, что появление таких сообщений – работа его политических оппонентов. Об этом он рассказал в эфире ТРК МАРТ.

Между тем Мертвые с живыми в одной палате: Степанов отреагировал на ситуацию в больнице Одессы

Сегодня в новостях на одном из каналов, не буду делать ему рекламу, скажу лишь, что это "рупор ОПЗЖ", появилась откровенно лживая и преувеличенная информация. Я не думал, что мои оппоненты могут дойти до таких провокаций и манипуляций на такую ​​уязвимую тему. Но они продолжают выборы, до сих пор не признали свое поражение. У нас с кислородом действительно есть некоторые вопросы в отдельных больницах, но всех их сейчас решают,

– сказал Сенкевич.

Кроме того, по словам мэра, в городе собираются вскоре открыть еще 150 точек кислорода. Также до конца года планируется, что в больницах Николаева оборудуют 750 дополнительных коек для больных COVID-19, а 84% от всех коек в городе якобы подключат к кислороду.

О каких драках за кислород говорится:

СМИ написали, что в некоторых больницах на Николаевщине уже заняты все места для больных коронавирусом, критически не хватает кислорода и медперсонала, а ситуация при этом ухудшается с каждым днем.

"Я ничего не могу сказать плохого о медперсонале. Они делают то, что могут. Но их мало. А больной не понимает, он кричит, у него истерика, ему плохо, а кислорода на всех нет. Иногда дышали несколько человек по очереди по 10 -15 минут от одной точки. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило", – цитировали в материалах слова якобы одной из пациенток.

Какова ситуация с коронавирусом на Николаевщине