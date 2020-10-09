Испанское правительство приняло решение ввести в Мадриде режим чрезвычайного положения. Этот шаг, как считают власти страны, должен сдержать быстрое распространение коронавируса.

Режим будет действовать в столице Испании в течение 15 дней. Об этом сообщает El Pais.

К теме Степанов говорит, что такая ситуация, как сейчас в Украине, была весной в Испании

Впоследствии для его продления будет необходимо согласие Конгресса.

Беспокойство властей вызывают выходные 10 – 11 октября, когда тысячи жителей города уедут на отдых. На более жестких карантинных ограничениях настаивали и в минздраве Испании.

Какие ограничения ввели:

Рестораны будут закрывать в 23:00.

Магазины будут работать только до 22:00.

Загруженность заведений должна быть уменьшена на 50%.

Запрещены поездки без лишней необходимости.

Суд ранее отменил локдаун в Мадриде

Отметим, что ранее глава правительства страны Педро Санчес собрал на экстренное заседание кабинет министров. Возмущение премьера вызвало то, что суд отменил решение властей о введении в столице жесткого карантина.

Сколько больных коронавирусом в Испании? По состоянию на 9 октября в Испании обнаружили свыше 848 тысяч случаев коронавируса, из них более 32 тысяч – летальные. От болезни выздоровели более 150 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в Украине и мире