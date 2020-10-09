Жесткий карантин из-за COVID-19: в Мадриде режим чрезвычайного положения
Испанское правительство приняло решение ввести в Мадриде режим чрезвычайного положения. Этот шаг, как считают власти страны, должен сдержать быстрое распространение коронавируса.
Режим будет действовать в столице Испании в течение 15 дней. Об этом сообщает El Pais.
К теме Степанов говорит, что такая ситуация, как сейчас в Украине, была весной в Испании
Впоследствии для его продления будет необходимо согласие Конгресса.
Беспокойство властей вызывают выходные 10 – 11 октября, когда тысячи жителей города уедут на отдых. На более жестких карантинных ограничениях настаивали и в минздраве Испании.
Какие ограничения ввели:
- Рестораны будут закрывать в 23:00.
- Магазины будут работать только до 22:00.
- Загруженность заведений должна быть уменьшена на 50%.
- Запрещены поездки без лишней необходимости.
Суд ранее отменил локдаун в Мадриде
Отметим, что ранее глава правительства страны Педро Санчес собрал на экстренное заседание кабинет министров. Возмущение премьера вызвало то, что суд отменил решение властей о введении в столице жесткого карантина.
Сколько больных коронавирусом в Испании?По состоянию на 9 октября в Испании обнаружили свыше 848 тысяч случаев коронавируса, из них более 32 тысяч – летальные. От болезни выздоровели более 150 тысяч человек.
Ситуация с коронавирусом в Украине и мире
- В Украине могут ввести карантин выходного дня. Это означает, что в выходные не будут работать рестораны и проходить концерты, но предприятия не будут останавливаться.
- В Польше количество инфицированных коронавирусом растет. В стране ввели тотальный масочный режим.
- В Словакии ввели чрезвычайное положение на 45 дней. За последние сутки в стране зафиксировали 1000 заражений коронавирусом.
- В Румынии обязали предоставлять отрицательный тест на коронавирус тех, кто приезжает из стран красной зоны. Среди этих стран есть и Украина.
- В Молдове и Венгрии пока не вводят дополнительных ограничений.