Пока в Кривом Роге не посчитаны все бюллетени и не объявлен итог голосования 25 октября 2020. Выборы на малой родине президента Украины и на этот раз прошли под знаком массовых фальсификаций и скандалов.

Промежуточным лидером мэрской гонки является действующий мэр Юрий Вилкул, который занимает эту должность уже 10 лет и делает все возможное, чтобы остаться в теплом кресле городского главы самого богатого райцентра Украины. Ну, а пока идет подсчет голосов и решается – будет ли в Кривом Роге второй тур, стоит напомнить – кто такой Юрий Вилкул.

Читайте также Человек Ахметова и вечный мэр Кривого Рога: что известно о Юрии Вилкуле

24 канал подготовил материал, где собрал наиболее скандальные факты из биографии Юрия Вилкула.

1. Юрий Вилкул – бывший коммунист и бывший регионал.

2. Юрий Вилкул – креатура олигарха Ахметова и был поставлен на свой пост ради удовлетворения его интересов в регионе (по аналогичной схеме Ахметов поставил своих людей в соседних Павлограде и Запорожье).

3. Клан Вилкулов коррумпировал и покорил себе местную власть. Полиция, суды, прокуратура и даже пожарные – все находятся в зависимости от семьи мэра и обязаны выполнять ее приказы.

4. Вилкулам принадлежит немало предприятий и бизнес-сетей в Кривом Роге, они имеют свой процент с местного бизнеса, также они контролируют рынок земли в городе.

5. Вилкулы активно используют "титушок" – их массово завозили на Майданы в Киеве и Днепропетровске для расправы над активистами.

6. Вилкулы договорились с Порошенко и получили от него индульгенцию, а "преследование 2017 года", на которых пиарился генпрокурор Луценко, были для отвода глаз.

7. Кривой Рог за годы правления клана Вилкулов остается одним из самых заброшенных городов Европы, плохими дорогами и кучей неразрешимых проблем.

8. В 2020 Вилкул опять грязно играет и благодаря этому надеется остаться при власти.