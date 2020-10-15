На Майдане Незалежности 17 октября состоится прощание с Николаем Микитенко. Он совершил самосожжение в центре Киева в ночь на 11 октября. Несколько дней военный находился в коме, однако 14 октября его жизнь оборвалась.

Киевская городская государственная администрация разрешила проводить прощание на Майдане Незалежности. Об этом сообщила дочь погибшего военного Юлия Микитенко в фейсбуке.

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Церемония прощания запланирована на 17 октября 9:00. Семья погибшего попросила людей, которые хотят прийти на церемонию, держать социальную дистанцию и носить защитные маски.

Без политических лозунгов и флагов, кроме государственного и красно-черного. По возможности вышиванки и живые цветы. Без общественных беспорядков. Это прощание, отдание почета павшему за Украину воину,

- написала Юлия.

Она добавила, что захоронение Николая Микитенко состоится в Житомирской области.

Что известно о самосожжении Николая Микитенко