Майя Санду заявила, что в ближайшее время планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Украинский лидер уже поздравил Санду с победой на президентских выборах в Молдове.

Дата и место будущей встречи пока не известны. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Заметьте Будущий президент Молдовы Санду хочет дружить с Украиной

Санду отметила, что хочет восстановить хорошие отношения с Украиной. По словам политика, во время президентства Игоря Додона в Молдове фактически не было официальных визитов.

Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что мы восстановим наши хорошие отношения, довольно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения,

– отметила Санду.

В разговоре с Зеленским политик обсудила возможность своего визита в Киев. Однако о конкретной дате стороны пока не договорились.

Санду также прокомментировала вопрос о "зеленом коридоре" между Украиной и Молдовой для вывода российских войск из Приднестровья.

"Для нас это очень важный вопрос – вывод войск. И мы будем искать решение этого вопроса", – отметила политик.

Обратите внимание! 15 ноября в Молдове состоялись выборы президента. Победу на них одержала Майя Санду. Она получила 57, 74% голосов избирателей.