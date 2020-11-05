Экс-премьер Молдовы Майя Санду хочет взять четкий курс на ЕС и планирует бороться с российской пропагандой. В первом туре президентских выборов Майя Санду получила 36,16% голосов и прошла во второй тур вместе с действующим президентом Игорем Додоном.

Сайт 24 канала рассказывает все, что нужно знать о Майе Санду, ее биографии и программе на выборах. Второй тур выборов в Молдове запланирован на 15 ноября 2020 года.

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Майя Санду – Биография

Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рысипень, Фалештском районе Молдовы. Росла она в интеллигентной семье – мать была учительницей, а отец директором крупного свиноводческого комплекса.

С 1989 года по 1994 год она училась в Академии экономических исследований Молдовы (ASEM) на факультете менеджмента. С 1995 по 1998 год, она изучала международные отношения в Академии государственного управления (AAP) в Кишиневе. В 2010 году Санду окончила Школу управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете.

Личная жизнь

О ее личной жизни известно немного – ни мужа, ни детей у Санду нет. Она принимает участие в мероприятиях в поддержку сексуальных меньшинств. Именно этим фактом воспользовались ее оппоненты, распространяя слухи о ее нетрадиционной ориентации. По сети распространялась фотография, где женщина, похожая на Санду, целуется с девушкой на улице в Мюнхене.

Карьера

Свою карьеру Майя Санду начала еще в 1994 году, тогда она занимала должность главного специалиста Отдела сотрудничества с Европейским союзом и странами Черноморского бассейна Департамента внешнеэкономических отношений Министерства экономики Молдовы. Через два года Санду стала консультантом в Главном управлении по сотрудничеству с международными экономическими организациями.

С 1999 по 2005 год работала экономистом в представительстве Всемирного банка в Кишиневе. После этого Санду вновь начала работать в Министерстве экономики Молдовы, а затем была координатором программы ООН по развитию.

С 2010 по 2012 год Майя Санду была советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия, США.

Политическая карьера Санду началась в 2012 году, когда ее назначили министром образования в Молдове. Она начала внедрение целого ряда реформ и изменила регламент проведения национальных экзаменов. Также она усилила систему контроля сдачи экзамена на степень бакалавра, поставив в аудиториях камеры видеонаблюдения.



Майя Санду / Фото facebook.com/maia.sandu

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Участие в выборах

22 декабря 2015 Санду объявила о создании собственного политического проекта – партии "Действие и солидарность". Уже в октябре 2016 года в первом туре на президентских выборах Санду заняла второе место и набрала 38% голосов. Тогда ее перегнал Игорь Додон – лидер соцпартии – он получил 48% голосов. Во втором туре также победил Додон с 52% поддержкой избирателей.

На парламентских выборах 2019 года Санду вместе со своими союзниками сформировала избирательный блок ACUM и получили 26 из 101 мест в парламенте Молдовы. А уже в июне 2019 она была избрана 13 премьер-министром Республики Молдовы.

Правда, в тот же день Конституционный суд объявил неконституционным назначение Майи Санду премьер-министром, после чего начался политический кризис, и Павел Филипп (премьер-министр до 8 июня 2019) отказался передать власть.



Майя Санду на встрече с избирателями / Фото facebook.com/maia.sandu

Через несколько дней Конституционный суд все же отменил свои решения, и правительство Санду осталось единственным законным правительством. Впрочем, Майя Санду была отстранена от должности премьер-министра 12 ноября 2019 года после вотума недоверия.

На президентских выборах 2020 года Майя Санду получила 36,16% голосов избирателей (свыше 487 тысяч голосов, а действующий президент Игорь Додон – 32,61% (более 439 тысяч голосов).

По данным некоторых опросов 2019 года, которое было проведено Фондом общественного мнения, Санду является вторым политическим лицом, которому доверяют в стране – 24% опрошенных поддерживают ее, 26% поддерживают Игоря Додона.



Майя Санду и Владимир Зеленский / Фото gov.md

Программа и взгляды

Действующий президент Молдовы Игорь Додон – вполне пророссийский политик, который не скрывает своих связей с Российской Федерацией. В то же время Майю Санду называют проевропейским кандидатом, который планирует сделать Молдову ближе к Евросоюзу.

Она отмечает, что Молдове нужно вернуться к сбалансированной внешней политике и вернуться в русло добрых отношений с Румынией, с Украиной, с ЕС и США, продвигает интеграцию Молдовы в ЕС. Санду также планирует бороться с российской пропагандой.

В своей предвыборной программе Санду отметила следующие пять основных аспектов: