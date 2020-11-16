Экс-премьер Молдовы Майя Санду победила во втором туре президентских выборов. Проевропейский кандидат Санду получила почти 58% голосов избирателей, а вот ее оппонент пророссийский действующий президент Игорь Додон – только 42%. Что значит для России – читайте дальше.

В Молдове обычно побеждают или пророссийские или проевропейские политики. Поэтому победа Майи Санду не является диковинкой. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко.

К слову Результаты выборов президента Молдавии: победила Санду

"Но ключевой момент, во-первых, Санду – оппозиционный политик, и у не не было фактического ни административного, ни финансового медийного ресурса, который был у Додона. Во-вторых, Россия делала непосредственное ставку на Додона. В частности Владимир Путин откровенно перед первым туром поддержал Додона, российское телевидение работало на него, в его команде были российские политтехнологи", – сказал он.

Поэтому так или иначе это поражением России. Именно так это сегодня воспринимается и в Москве, и в Бухаресте,

– заявил Филипенко.

Как улучшатся отношения с Украиной

По его словам, улучшение отношений безусловно будет, особенно на уровне глав государств.

"У Санду гораздо преимуществ, чем в Додона. Но не стоит забывать, что Молдова является парламентской страной, за внешнюю и внутреннюю политику отвечает само правительство, которое назначается парламентом. Следовательно, для того, чтобы произвести перезагрузку внешней политики Санду надо сделать перезагрузку парламента", – отметил эксперт.

Справка. Все что нужно знать о новоизбранном президенте Молдовы Майе Санду – читайте в материале 24 канала.

Также добавил: "В Украине есть точки, которые могут свидетельствовать о дальнейшем сотрудничестве, это в частности вопрос демаркации границы, контроля над Приднестровским участком, торгово-экономических связей".

Почав ранок з гарної телефонної розмови з Маєю Санду. Привітав її з перемогою на виборах Президента Молдови. Упевнений у подальшому зміцненні відносин між Україною та Молдовою і європейській інтеграції наших народів . З нетерпінням очікую на візит колеги до Києва. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2020

Будет ли реванш

"Это не конец борьбы. Более того, именно у социалистов нет большинства, у них есть возможность его создать. Сейчас развалилась старая коалиция с демократической партией, но возможно создание коалиции с другой группой – платформой "За Молдову". И над этим сегодня работает Додон", – считает Артем Филипенко.

Он объяснил, что победила Санду не означает, что Россия полностью ушла из Молдовы. Потому что есть интересы и российского бизнеса, и молдавского бизнеса, есть пророссийские политики и есть информационное воздействие России.

И отметил: "То, что Путин поздравил Санду – это скорее своеобразный жест в адрес Додона. Россия будет пытаться повлиять на внутреннюю и внешнюю политику Молдовы. Расслабляться не стоит и победа Санду – это лишь первый важный шаг на пути Молдовы в направлении Европы".