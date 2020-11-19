Прошедший в воскресенье второй тур выборов президента Республики Молдова принес убедительную победу бывшему главе правительства этой страны, кандидату проевропейских сил Майе Санду.

Ее конкуренту, действующему президенту Молдовы Игорю Додону, пришлось отступить и отказаться от надежды переизбраться на второй срок. Возможно, уходящий президент, известный тесными связями с Кремлем, еще продолжит участвовать в политической жизни Молдовы. Но уже не из резиденции главы государства, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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Украинские двери закрыты для Додона

В историю Республики Молдова Игорь Додон войдет как единственный президент этой страны, который никогда не общался с действующим президентом Украины. Его предшественники Мирча Снегур, Петр Лучинский, Владимир Воронин и Николае Тимофти, думаю, даже и предположить не могли, что так вообще бывает. Избранный президент Молдовы Майя Санду, вне всякого сомнения, будет желанным гостем в Киеве.

А вот Додона, уверен, в Украине видеть не хотели. Даже его короткий телефонный разговор с Владимиром Зеленским после избрания последнего президентом Украины привел к настоящему политическому скандалу и заставил команду Зеленского отказаться от любых контактов с Додоном.

А произошло все из-за Крыма. Вернее, из-за признания российской принадлежности этого украинского полуострова, сделанного Додоном во время предвыборной кампании. Не знаю, понимал ли Додон, к каким последствиям приведет это заявление – а, возможно, тогда ему было важнее получить поддержку Москвы, чем думать о национальных интересах страны, президентом которой он захотел стать – но после слов о том, что Крым принадлежит Российской Федерации, украинские двери перед президентом Додоном захлопнулись навсегда. Теперь это слово можно употребить с полной уверенностью.

Бойкот Киева

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности диалога с молдавским коллегой в случае, если тот заявит о поддержке территориальной целостности страны – включая Крым. Но Додон, хотя и говорил о территориальной целостности Украины, о Крыме никогда не упоминал. Что, собственно, делало его позицию неотличимой от позиции "старшего товарища", президента России Владимира Путина. Тот тоже не сомневается в территориальной целостности Украины, вот только Крым считает российским.

Парадокс ситуации в том, что одновременно президент Молдовы настаивал на том, что фактически оккупированное Россией Приднестровье является неотъемлемой частью территории его страны – и имел полную поддержку Украины в этом вопросе.

И Додона, похоже, не заботило, что в признании Приднестровья молдавским, а Крыма российским нет не то что политической, а вообще никакой логики, так как обе территории оккупированы одним и тем же агрессором.

Не заботило и то, что своим заявлением он фактически предает союзника своей страны, всегда признававшего территориальную целостность Молдовы и в последние годы немало сделавшего для ее реального восстановления.

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И это отсутствие логики, думаю, наряду с признанием "российского" статуса Крыма и бойкотом со стороны Киева, тоже останется важной политической характеристикой завершающегося президентства Игоря Додона.

Истоник: Крым.Реалии