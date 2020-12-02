Майя Санду заявила о попытке "захвата власти" в Молдове
Новая президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке "захвата власти". Депутаты правящего большинства внесли законопроект, который предлагает забрать у главы государства контроль над спецслужбой страны.
О попытке "захватить власть" Майя Санду рассказала на пресс-конференции 2 декабря, сообщает NewsMaker.
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Депутаты "Партии социалистов" – партии пока еще действующего президента Игоря Додона, а также левой популистской партии "Шор" внесли в парламент проект закона, который предлагает забрать у президента функцию контроля над Службой информации и безопасности Молдовы.
По словам Санду, правящее большинство хочет забрать у нее полномочия, которые позволили бы ей начать наводить порядок в стране.
Таким образом они хотят отменить результаты выборов. Это – антидемократическое злоупотребление со стороны политика, который проиграл президентские выборы, это попытка захвата власти,
– заявила Санду.
Она добавила, что готова обращаться в Конституционный суд. Кроме того, призвала граждан выйти на акцию протеста, которая запланирована на 3 декабря под стенами парламента.
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