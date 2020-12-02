Новая президент Молдовы Майя Санду заявила о попытке "захвата власти". Депутаты правящего большинства внесли законопроект, который предлагает забрать у главы государства контроль над спецслужбой страны.

О попытке "захватить власть" Майя Санду рассказала на пресс-конференции 2 декабря, сообщает NewsMaker.

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Депутаты "Партии социалистов" – партии пока еще действующего президента Игоря Додона, а также левой популистской партии "Шор" внесли в парламент проект закона, который предлагает забрать у президента функцию контроля над Службой информации и безопасности Молдовы.

По словам Санду, правящее большинство хочет забрать у нее полномочия, которые позволили бы ей начать наводить порядок в стране.

Таким образом они хотят отменить результаты выборов. Это – антидемократическое злоупотребление со стороны политика, который проиграл президентские выборы, это попытка захвата власти,

– заявила Санду.

Она добавила, что готова обращаться в Конституционный суд. Кроме того, призвала граждан выйти на акцию протеста, которая запланирована на 3 декабря под стенами парламента.

Обратите внимание! Проевропейская кандидатка Майя Санду, лидер партии "Действие и солидарность", во втором туре президентских выборов получила 57,75% голосов избирателей. Ее соперник, действующий президент Молдовы Игорь Додон, заручился поддержкой 42,25% избирателей.