Глава американской дипломатии Майк Помпео обратился к обеим сторонам конфликта в Нагорном Карабахе. Он призвал их к прекращению огня.

В частности, Государственный секретарь США поощрял Азербайджан и Армению остановить конфликт и не обстреливать мирных жителей. Об этом он заявил на своей странице в твиттере.

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Помпео отметил, что в США осуждают убийство значительного количества людей из-за конфликта и остаются преданными мирному урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

Справка. В Нагорном Карабахе продолжается вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией. Режим прекращения огня, который должен был быть введен там с 10 октября 2020 года, пока не действует. Обе страны обвиняют друг друга в нарушении договоренностей. Подробнее о конфликте на этих территориях – читайте здесь.

"США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, как было договорено ранее, а также положить конец обстрелам гражданских районов, таких как Гянджа и Степанакерт", – написал Майк Помпео.

Подробнее о конфликте между Арменией на Азербайджаном смотрите в видео: