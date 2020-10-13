Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан прекратить конфликт
Глава американской дипломатии Майк Помпео обратился к обеим сторонам конфликта в Нагорном Карабахе. Он призвал их к прекращению огня.
В частности, Государственный секретарь США поощрял Азербайджан и Армению остановить конфликт и не обстреливать мирных жителей. Об этом он заявил на своей странице в твиттере.
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Помпео отметил, что в США осуждают убийство значительного количества людей из-за конфликта и остаются преданными мирному урегулированию ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
"США призывают Азербайджан и Армению выполнить свои обязательства по прекращению огня, как было договорено ранее, а также положить конец обстрелам гражданских районов, таких как Гянджа и Степанакерт", – написал Майк Помпео.
Подробнее о конфликте между Арменией на Азербайджаном смотрите в видео: