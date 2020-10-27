Госсекретарь США Майк Помпео по телефону поговорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Американский чиновник призвал стороны конфликта прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Госсекретарь США настоял на дипломатическом разрешении конфликта в Нагорном Карабахе под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом 24 октября сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

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Кроме того, Помпео призвал Армению и Азербайджан выполнить условия перемирия, о которых стороны договорились 10 октября в Москве и 25 октября – в США.

Что известно о третьем перемирии Армении и Азербайджана

Армения и Азербайджан в третий раз договорились о перемирии в Вашингтоне. Государства заверили, что будут выполнять договоренности. Впоследствии президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня.

В то же время через 5 минут после начала перемирия в Нагорном Карабахе раздались выстрелы. В Армении признали, что армии Азербайджана удалось прорваться по нескольким направлениям по линии фронта.

Ранее государства также срывали перемирие сразу после его объявления. В эскалации конфликта они обвиняли друг друга.

Отметим, ранее в сети опубликовали видео, на котором видно, как возмущенные армянские военные покидают позиции в Нагорном Карабахе. Они рассказали, что руководство покинуло их на произвол судьбы и заставляет воевать без оружия.

Обратите внимание! Активные боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются уже месяц. Пострадали военные и мирные жители обоих государств. Подробнее о конфликте Армении и Азербайджана – читайте здесь.