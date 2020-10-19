Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно
По всей Франции усилят систему безопасности после жестокого убийства учителя. Президент Эммануэль Макрон сказал, что исламистам в республике не будет покоя.
Макрон на заседании Совета обороны приказал провести в стране тотальную проверку. Об этом сообщает BMFTV.
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Как усилят систему безопасности во Франции
- В учебных заведениях усилят охрану.
- Полиция будет проверять сообщения в социальных сетях.
- Людей, которые пишут в соцсетях положительные сообщения в поддержку убийцы, будут привлекать к ответственности.
Что уже удалось сделать
- После убийства французские полицейские заметили уже более 20 сообщений в поддержку убийцы.
- Правоохранители планируют проверить еще 80 сообщений в соцсетях, авторы которых выразили убийце симпатию.
Что известно об убийстве учителя во Франции:
- 16 октября под Парижем 18-летний парень отрубил голову учителю истории.
- Преступник убил учителя, потому что тот показывал детям в школе карикатуры на пророка Мухаммеда.
- Убийцу застрелили полицейские во время задержания. Позже выяснили, что парень был чеченцем, родом из Москвы и жил во Франции как беженец.
- После убийства правоохранители задержали 11 подозреваемых из семьи и близких знакомых злоумышленника.