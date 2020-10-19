По всей Франции усилят систему безопасности после жестокого убийства учителя. Президент Эммануэль Макрон сказал, что исламистам в республике не будет покоя.

Макрон на заседании Совета обороны приказал провести в стране тотальную проверку. Об этом сообщает BMFTV. Читайте также Жестокое убийство учителя во Франции: из страны хотят выслать сотни эмигрантов Как усилят систему безопасности во Франции В учебных заведениях усилят охрану.

Полиция будет проверять сообщения в социальных сетях.

Людей, которые пишут в соцсетях положительные сообщения в поддержку убийцы, будут привлекать к ответственности. Что уже удалось сделать После убийства французские полицейские заметили уже более 20 сообщений в поддержку убийцы.

Правоохранители планируют проверить еще 80 сообщений в соцсетях, авторы которых выразили убийце симпатию. Что известно об убийстве учителя во Франции: 16 октября под Парижем 18-летний парень отрубил голову учителю истории.

Преступник убил учителя, потому что тот показывал детям в школе карикатуры на пророка Мухаммеда.

Убийцу застрелили полицейские во время задержания. Позже выяснили, что парень был чеченцем, родом из Москвы и жил во Франции как беженец.

После убийства правоохранители задержали 11 подозреваемых из семьи и близких знакомых злоумышленника.