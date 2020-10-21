Президент Франции Эммануэль Макрон 20 октября поговорил с президентом России Владимиром Путиным. Это был первый разговор после убийства учителя под Парижем, которое совершил россиянин чеченского происхождения.

Макрон призвал Путина вместе противодействовать терроризму. Об этом сообщает Le Figaro. Актуально Во Франции по резонансному делу об убийстве учителя задержали школьников –СМИ Что сказал Макрон Эммануэль Макрон пожелал укрепления франко-российскому сотрудничеству в борьбе с терроризмом и нелегальной иммиграцией,

– сообщили в Елисейском дворце. Что сказал Путин Президент России выразил Макрону соболезнования относительно теракта.

Путин заинтересовался идеей совместной борьбы с терроризмом и экстремизмом. Что известно об убийстве учителя под Парижем: 16 октября 2020 года во Франции 18-летний парень отрезал голову учителю истории.

Парень решил убить учителя, потому что тот показывал в школе карикатуры на пророка Мухаммеда.

Во время задержания убийцу застрелили полицейские. Парень оказался чеченцем по происхождению. Он родился в Москве, а во Франции жил как беженец.

Правоохранители задержали уже 11 человек из близких знакомых и семьи исламиста.