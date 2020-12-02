Экс-владелец "Укрбуда" Максим Микитась 2 декабря вышел из Лукьяновского СИЗО. Заметим, его подозревают в организации схемы с присвоением имущества Национальной гвардии.

Скандальный застройщик должен был находиться под арестом до 24 декабря 2020 года. Однако 2 декабря УНН со ссылкой на собственные источники в полиции сообщило, что Микитась вышел на волю.

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Максим Микитась сегодня вышел на свободу,

– заявило издание.

Заметим, ранее Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что екснардеп Микитась добровольно возместил государству 50 миллионов гривен. В то же время общая сумма ущерба нанесенного чиновником составляет более 81 миллиона.

В чем подозревают Микитася

В обмен на земельный участок в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир в жилом комплексе и 30 паркомест.

Однако в 2016 – 2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрбуд" об отказе от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, что "Укрбуд" возводил на окраине столицы.

По данным следствия, стоимость этих квартир на 81,6 миллиона гривен меньше той, в которую оценены квартиры, которую должна была получить Нацгвардия.

В октябре 2019 года Микитасю сообщили о подозрении в незаконном присвоении имущества.

1 декабря 2020 года скандального застройщика обвинили еще во взяточничестве. Микитась договорился с должностным лицом МВД Константином Дубоносом об уменьшении суммы убытков с 81 миллиона до 7 миллионов гривен.

За это ексвласник "Укрбуда" пообещал Дубоносу паркоместо стоимостью 250 тысяч гривен.

Обратите внимание! 2 декабря суд заключил под стражу Дубоноса с возможностью внесения залога. Во время заседания Микитась признал, что дал должностному лицу взятку. Подробнее о ходе дела – читайте здесь.