Карантин выходного дня в Украине впервые начал действовать с 14 ноября 00:00. Его целью было остановить стремительное распространение COVID-19 в Украине. Однако, по мнению министра здравоохранения Максима Степанова, украинцы "так себе" соблюдали карантин.

Максим Степанов отметил, что остановку работы заведений общественного питания или фитнес-центров осуществляла Нацполиция. Об этом глава Минздрава сказал во время брифинга, передает 24 канал.

Важно Если будет более 30 тысяч больных в сутки, – Степанов о введении локдауна

Министр здравоохранения считает, что в минувшие выходные карантин соблюдался "так себе". В то же время он убежден, что ограничения выходного дня будут эффективными для Украины

Для нас очень важно соблюсти правила карантина выходного дня. Согласно нашим расчетам, таким образом мы точно можем стабилизировать ситуацию,

– заметил Степанов.

Какова сейчас ситуация с COVID-19 в Украине? В Украине за минувшие сутки выявили 14 580 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в Украине COVID-19 заболели 612 665 человек. В то же время выздоровели 282 313 человек. К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 10 813 пациентов.

Когда ожидать уменьшения заболеваемости

Глава Минздрава подчеркнул, что не стоит ждать мгновенных результатов и объяснил что сдвигов надо ждать минимум через 2 недели после карантина выходного дня.

Многие "эксперты" появились и начали говорить: "Мы уже провели первый карантин выходного дня и не увидели уменьшения". Есть законы эпидемиологии, это аксиома – невозможно на следующий день после карантина увидеть уменьшение заболеваемости,

– подытожил министр.

Обратите внимание! Максим Степанов также подхватил COVID-19. О болезни министра стало известно 14 ноября. Глава Минздрава находится на самоизоляции и продолжает работу дистанционно.

Что стоит знать про карантин выходного дня

Из-за обострения эпидемиологической ситуации в Украине 11 ноября Кабинет Министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с "локдауном выходного дня".

и ввел в Украине с "локдауном выходного дня". Ограничения предварительно продлятся до 30 ноября.

Во время карантина выходного дня будут работать только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. В Минздраве убеждены, что это позволит "разорвать цепь передачи болезни".

продуктовые магазины, аптеки и транспорт. В Минздраве убеждены, что это позволит "разорвать цепь передачи болезни". Президент Владимир Зеленский ожидает, что несколько недель карантина на выходные поможет избежать жесткого локдауна.​

Интересно За нарушение карантина выходного дня закрыли 2,4 тысячи заведений: какие именно и где



Карантин выходного дня в Украине / Инфографика 24 канала