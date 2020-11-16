В Офисе Президента Украины и Кабинете Министров уже согласовали отставку главы Министерства здравоохранения Максим Степанов. Как рассказал народный депутат Ярослав Железняк, тот пошел на самоизоляцию после того, как не смог найти голоса в свою поддержку среди коллег.

О том, что во власти пришли к консенсусу относительно увольнения Максима Степанова, рассказал депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, а также волонтер Оксана Сухорукова, которая 13 ноября принимала участие в совещании в офисе Президента Украины.

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Парламентарий рассказал, что в тот же день, в пятницу, 13 ноября, в Кабинете Министров Украины подписали документ, который начнет процесс увольнения министра. Поэтому он начал экстренно искать голоса против собственной отставки.

Тогда министр узнает, что голоса на его увольнение уже есть, так еще и запасом. После этого он уходит "на больничный",

– рассказал Ярослав Железняк.

К слову, ни фамилии министра, ни название министерства, которое тот возглавляет, нардеп не называет, и подсказка о больничный с 13 ноября более чем четко указывает на Максима Степанова.

Кроме того, 13 ноября в Офисе Президента Украины провели встречу с волонтерами, чтобы обсудить вопросы коронавируса в Украине. В частности, советовались относительно того, как быть дальше.

Оксана Сухорукова, которая была одной из участниц встречи, убеждена, что простого и красивого решения проблем нет. Мол, карантин выходного дня не поможет – придется вводить жесткий локдаун, хотя бы ненадолго.

Вопрос времени и количества смертей в муках. Пока идет борьба за кресло министра здравоохранения, а она продолжается, пока идут переговоры за голоса, за кандидатуры от разных политсил, люди задыхаются в больницах,

– заявила волонтер.

По ее словам, на тот момент, когда волонтеры были в Офисе Президента Украины, решение об увольнении Максима Степанова, уже было принято.

К слову, окончательное решение об одобрении члена Кабинета Министров одобряет Верховная Рада Украины. Впрочем, соответствующего законопроекта на сайте парламента на момент публикации этой новости еще нет.