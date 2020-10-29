Из-за ряда нападений на людей, которые прокатились Францией 29 октября, в стране объявили максимальный уровень террористической угрозы. Кроме того, Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на 30 октября Совет национальной обороны.

Максимальный уровень террористической угрозы во Франции: что известно

О том, что во Франции план противодействия терроризму Vigipirate усилили до уровня "экстренной атаки", сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Его заявление во время выступления на Национальном собрании передает BFMTV.

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Чиновник, в частности, назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.

Ответ правительства будет твердым, немедленным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране,

– отметил Кастекс.

Он также рассказал, что глава государства Эммануэль Макрон утром 30 октября созовет Совет безопасности.

Что предусматривает план Vigipirate

Он имеет три уровня: низкий "бдительность", второй – "риск атаки", когда угроза является высокой, и высокий – "атака".

Последний могут активировать в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.

Заметим, что после недавнего громкого убийства чеченцем учителя истории под Парижем власть план Vigipirate не вводила. Однако, 29 октября произошел не один, а целых три нападения на французов, два из которых непосредственно в самой Франции.

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