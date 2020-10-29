Во Франции объявили максимальную террористическую угрозу
Из-за ряда нападений на людей, которые прокатились Францией 29 октября, в стране объявили максимальный уровень террористической угрозы. Кроме того, Президент Франции Эммануэль Макрон созывает на 30 октября Совет национальной обороны.
Максимальный уровень террористической угрозы во Франции: что известно
О том, что во Франции план противодействия терроризму Vigipirate усилили до уровня "экстренной атаки", сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Его заявление во время выступления на Национальном собрании передает BFMTV.
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Чиновник, в частности, назвал нападение в Ницце варварским. Он поблагодарил полицейских, которые задержали нападавшего.
Ответ правительства будет твердым, немедленным и безжалостным. План будет доведен до максимального уровня по всей стране,
– отметил Кастекс.
Он также рассказал, что глава государства Эммануэль Макрон утром 30 октября созовет Совет безопасности.
Что предусматривает план Vigipirate
- Он имеет три уровня: низкий "бдительность", второй – "риск атаки", когда угроза является высокой, и высокий – "атака".
- Последний могут активировать в случае неминуемой угрозы террористического акта или сразу после нападения.
- Заметим, что после недавнего громкого убийства чеченцем учителя истории под Парижем власть план Vigipirate не вводила. Однако, 29 октября произошел не один, а целых три нападения на французов, два из которых непосредственно в самой Франции.
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Основное о нападениях во Франции 29 октября
- Утром в помещении церкви Нотр-Дам в Ницце мужчина с ножом атаковал людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги, в частности "Аллах акбар". Полиция злоумышленника задержала. Жертвами нападения стали три человека, также есть много раненых. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.
- Позже в другом французском городе – Авиньон – мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он также выкрикивал "Аллах акбар!" и угрожал сотрудникам полиции. Правоохранители нападающего ликвидировали.
- Третье нападение произошло в Саудовской Аравии и было направлено на консульство Франции. Также нападение совершил вооруженный ножом мужчина. В результате пострадал только охранник дипучреждения. А нападающего задержала местная полиция.