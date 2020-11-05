Радио "Максимум" организовал конкурс, где каждый желающий имеет возможность выиграть новый гаджет. Тем более – условия розыгрыша очень просты.

Выиграть можно Sigma mobile X-treme. Об этом рассказал ведущий радио "Максимум" Николай Мороз в сюжете 24 канала.

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Условия конкурса

По его словам, нужно просто послушать радио "Максимум" и сфотографировать частоту на приемнике в автомобиле или дома.

Если слушаете через интернет то можно сделать либо скриншот нашего приложения, либо монитора. Кое-кто и так делает,

– сказал Мороз.

Фото или скриншот с волной радиостанции нужно загрузить в фейсбук или инстаграм. Самое главное – это хэштег #ЯНАМАXIMUM. По нему и выбирают победителей.

После этого остается лишь ждать объявления победителей, ведь возможно именно вы можете стать обладателем крутого телефона.

Лучший подарок

Радиоведущий "Максимум" подтвердил, что телефон – это лучший подарок. Ведь он с нами 24 часа в сутки. А еще лучше, когда смартфон максимально защищен, чтобы при каждом падении не останавливалось сердце.

"Когда вы покупаете смартфон, то покупаете обязательно защитное стекло, какой-то бампер, чехол, чтобы его максимально защитить. С Sigma mobile X-treme это не нужно. Он уже защищен. Из коробки просто достали, включили и пользуйтесь", – добавил Мороз.

Когда заканчивается розыгрыш

Розыгрыш продлится до 20 ноября 2020 года. И каждый день желающих становится все больше. Своих конкурентов вы можете найти по хештегу в социальной сети.

Как выиграть новый гаджет от радио "Максимум": смотрите видео