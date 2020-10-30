Решение Конституционного Суда нанесло удар по антикоррупционному законодательству. Министр юстиции Денис Малюська убежден, что все можно исправить в течение нескольких месяцев. Для этого нужно внести изменения в законодательство и создать отдельный орган в судебной системе.

Ситуация, которая сложилась из-за решения КСУ о е-декларировании, не критична. Ведь ответственность за незаконное обогащение или вообще всю систему электронного декларирования не "сламали". Об этом в интервью "НВ" заявил министр юстиции Денис Малюська.

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Этот удар по антикоррупционному законодательству можно исправить в течение нескольких месяцев, если все будут работать,

– отметил министр.

Как нужно реформировать КСУ

Первый шаг – внести изменения в закон и убрать полномочия НАПК в отношении судей.

По словам Малюськи, тогда Нацагентство по предупреждению коррупции будет полноценно функционировать, выполняя свои обязанности в отношении всех других. Вступление в силу данного закона позволит разблокировать работу НАПК и открыть доступ к реестру деклараций.

Второй шаг – это создание отдельного органа в судебной системе.

Министр объясняет, что это позволит восстановить антикоррупционный механизм, контроль за действиями судей. "На это нужно много времени. Относительно всех остальных чиновников, включая топ-чиновников Кабмина или Верховной Рады, – это можно сделать за несколько месяцев", – объяснил Малюська.

Создавая аналог НАПК в рамках судебной системы, нужно сконцентрироваться на правильных процедурах, в частности, подборе с участием независимых экспертов.

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Систему надо быстро вернуть в прежнее состояние

"Наша цель заключается не только в борьбе с коррупцией, но и нормальном сотрудничестве с Западом", – добавил глава Минюста. Поэтому нужно быстро вернуть систему в то состояние, в котором она была до решения Конституционного Суда.

При этом условии, по мнению министра, оппоненты антикоррупционного механизма поймут, что можно быстро восстанавливать ситуацию, у них пропадет желание уничтожать эту систему.

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