Министр юстиции Денис Малюська назвал эпидемиологическую ситуацию в украинских колониях "прекрасной" и сравнил ее с "фантастическими фильмами". По словам главы Минюста, заключенные в украинских тюрьмах не болеют коронавирусом.

Какова ситуация с COVID-19 в украинских колониях

Малюська заявил, что в колониях применяли много мер противоэпидемической безопасности. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

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В то же время министр юстиции объяснил, что украинские тюрьмы закрывали для посещений и обеспечили средствами индивидуальной защиты.

Если говорится об эпидемиологической ситуации в колониях, то там настолько все хорошо, что выглядит, как в фантастических фильмах. Там не болеют люди коронавирусом практически,

– сказал Малюська.

Он добавил, что показатели заболеваемости такие низкие, что Минздрав и другие специалисты удивляются и не верят в реальность. По данным Малюськи, болеет персонал колоний.

Министр подытожил, что Украина – среди лидеров по эффективности борьбы с коронавирусом в учреждениях исполнения наказаний.

Что известно о COVID-19 в украинских колониях? По информации директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, по состоянию на 30 октября среди 53 тысяч заключенных и 28 тысяч персонала тюрем и СИЗО обнаружили 288 больных коронавирусом, среди которых 17 заключенных. За все время пандемии в тюрьмах провели лишь 1 318 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, чем и объясняется небольшое количество обнаруженных больных. По информации директора Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, по состоянию на 30 октября среди 53 тысяч заключенных и 28 тысяч персонала тюрем и СИЗО обнаружили 288 больных коронавирусом, среди которых 17 заключенных. За все время пандемии в тюрьмах провели лишь 1 318 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР, чем и объясняется небольшое количество обнаруженных больных.

Обратите внимание! Ранее в ООН выразили обеспокоенность тем, что в тюрьмах не соблюдаются карантинные меры во время пандемии. В тюрьмах проводят мало тестов на COVID-19, а также не соблюдают меры эпидбезопасности. Поэтому Мониторинговая миссия организации по правам человека рекомендует Украине принять закон об амнистии некоторых категорий осужденных.