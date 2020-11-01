Малоизвестные украинские поговорки, значение которых вас удивит
Поговорки могут рассказать многое о временах, когда наши предки наблюдали за природными явлениями, людьми и животными.
Редакция 24 канала собрала интересные украинские поговорки, значение которых вас может удивить.
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Украинские поговорки и их значение
Сонце – батько, а Місяць – вітчим (Солнце – отец, а Месяц – отчим)
– народная поговорка
Значение
- В прямом смысле: Солнце – это основной источник энергии и жизненной силы. А Луна может нам дать лишь визуальное наслаждение.
- В переносном значении: среди обстоятельств жизни или добродетелей человека надо уметь искать главные.
Поговорка – культурный символ народа / Фото pexels
Місяць – пан, а зорі – почет, (Месяц – господин, а звезды – свита,
– поговорка о значении Луны.
Значение
- В прямом смысле: Луна не похожа на другие светила, поэтому она исключительна. От нее напрямую зависят физические процессы на Земле и потому она заслуживает большего уважения.
- В переносном – людей надо оценивать по их значимости.
Аби день до вечора (Лишь бы день к вечеру),
– короткая народная поговорка.
Значение
- В прямом смысле: чтобы день прошел, а ночь переночевать.
- В другом же значении поговорка гласит, что нужно решать сегодняшние проблемы, а дальше уже будет видно.
З листопада баба рада – тепла піч її відрада (С ноября баба рада – теплая печь ее отрада)
Значение
- В прямом смысле: с наступлением ноябрьских холодов начинают топить печи. А на печи спят только самые старшие члены семьи.
- А в современном контексте эту поговорку можно объяснить так: с наступлением холодов нужно греться теплым чаем или кофе.
Тихо, хоч мак сій (Тихо, хоть мак сей).
Значение
- В прямом: поговорка говорит о погоде, которая хороша для посева мака. Ведь семена не будут рассыпаться от ветра.
- В переносном смысле – тихая, безветренная погода, тишина.
Безветренная погода / Фото pexels
Набрав роботи, як бик на роги (Набрал работы, как бык на рога).
Значение
- В прямом смысле – каждому быку отмерено свое.
А в переносном означает, что человек набрал слишком много обязанностей.
Робота не дає журбі журитися (Работа не дает печали печалится).
Значение
- В прямом смысле: печаль отступает, когда руки постоянно заняты.
- В переносном смысле: когда человек много работает, он отвлекается от печали.
Він так робить, як піп через річку паски святив (Он так работает, как поп через реку куличи святил).
Значение
- Святая вода не долетает до другого берега, где стоят корзины – это прямое значение поговорки.
- А в переносном – это о человеке, который работает, чтобы только избавиться от обязанностей.
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