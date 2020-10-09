Сама родила и прятала в шкафу: в России мать полгода морила голодом младенца – фото 18+
На Урале, в Свердловской области России, мама полгода прятала младенца в шкафу и не рассказывала никому о рождении ребенка. 6-месячная девочка голодала и не получала необходимой заботы. Медики поражены, как она вообще смогла выжить.
История, от которой в жилах стынет кровь, произошла в городе Карпинск. Ребенка дома в шкафу своей знакомой нашли 2 женщины. Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал.
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У женщины сразу забрали младенца, вызвали полицию и "скорую".
Подробнее о пытках полугодовалого ребенка в России:
- Женщина, которую якобы зовут Юлия, родила девочку дома в апреле. Всем своим знакомым она рассказала, что потеряла ребенка.
- В январе 37-летнюю женщину якобы покинул мужчина. Юлия воспитывает 13-летнего сына и 3-летнюю дочь. Им она сказала, что в шкафу живет кукла, которую зовут Полина.
- Сын-подросток якобы подкармливал полугодовалую сестренку, в то же время мать надеялась, что ребенок умрет с голоду.
- 3-летняя дочь Юлии в садике якобы рассказывала о том, что дома в кладовке живет ее маленькая сестра, но ей никто не верил.
- Нашли обезвоженного и замученного ребенка знакомые женщины. Вероятно, они услышали плач младенца из шкафа. Девочка лежала в сумке.
- Документы на ребенка мать не оформляла, ее просто не существовало для государства.
Сейчас младенец в тяжелом состоянии находится под наблюдением медиков в Екатеринбурге, мать – в психушке, а еще 2 детей – в детдоме.
6-месячную девочку могут переправить на лечение в Москву.
Внимание! Фото 18+!
Ребенок в тяжелом состоянии в больнице / Скриншот с видео
Правоохранители уже открыли уголовное дело в отношении горе-матери по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и по статье "Пытки".
Медики считают чудом то, что она выжила / Скриншот
Малышку могут перевести на лечение в Москву / Фото росСМИ
Ребенок в ужасном состоянии / Фото росСМИ
Сотрудники полиции отрабатывают различные версии случившегося, в том числе послеродовую депрессию матери, шок от того, что она осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках.
Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Почти полгода новорожденная девочка прожила в шкафу. Выжила благодаря чуду,
– отметила российская детская омбудсмен Анна Кузнецова.
Семья на профилактическом учете не состояла.
Мать пытала ребенка в Карпинске, что на Урале, Россия: карта