На Урале, в Свердловской области России, мама полгода прятала младенца в шкафу и не рассказывала никому о рождении ребенка. 6-месячная девочка голодала и не получала необходимой заботы. Медики поражены, как она вообще смогла выжить.

История, от которой в жилах стынет кровь, произошла в городе Карпинск. Ребенка дома в шкафу своей знакомой нашли 2 женщины. Об этом пишут росСМИ, передает 24 канал.

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У женщины сразу забрали младенца, вызвали полицию и "скорую".

Подробнее о пытках полугодовалого ребенка в России:

Женщина, которую якобы зовут Юлия, родила девочку дома в апреле. Всем своим знакомым она рассказала, что потеряла ребенка.

В январе 37-летнюю женщину якобы покинул мужчина. Юлия воспитывает 13-летнего сына и 3-летнюю дочь. Им она сказала, что в шкафу живет кукла, которую зовут Полина.

Сын-подросток якобы подкармливал полугодовалую сестренку, в то же время мать надеялась, что ребенок умрет с голоду.

3-летняя дочь Юлии в садике якобы рассказывала о том, что дома в кладовке живет ее маленькая сестра, но ей никто не верил.

Нашли обезвоженного и замученного ребенка знакомые женщины. Вероятно, они услышали плач младенца из шкафа. Девочка лежала в сумке.

Документы на ребенка мать не оформляла, ее просто не существовало для государства.

Сейчас младенец в тяжелом состоянии находится под наблюдением медиков в Екатеринбурге, мать – в психушке, а еще 2 детей – в детдоме.

6-месячную девочку могут переправить на лечение в Москву.

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Ребенок в тяжелом состоянии в больнице / Скриншот с видео

Правоохранители уже открыли уголовное дело в отношении горе-матери по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка и по статье "Пытки".



Медики считают чудом то, что она выжила / Скриншот



Малышку могут перевести на лечение в Москву / Фото росСМИ



Ребенок в ужасном состоянии / Фото росСМИ

Сотрудники полиции отрабатывают различные версии случившегося, в том числе послеродовую депрессию матери, шок от того, что она осталась одна с тремя несовершеннолетними детьми на руках.

Каждый раз не можешь поверить, что такое возможно. Не можешь и не хочешь верить. Почти полгода новорожденная девочка прожила в шкафу. Выжила благодаря чуду,

– отметила российская детская омбудсмен Анна Кузнецова.

Семья на профилактическом учете не состояла.

Мать пытала ребенка в Карпинске, что на Урале, Россия: карта