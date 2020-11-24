Суды в Украине с начала 2020 года вынесли 8 приговоров виновным в преступлениях на Донбассе. Кроме того, подозрение в совершении особо тяжких преступлений в ходе вооруженного конфликта прокуратура объявила 54 лицам.

Что сказал Мамедов

Статус военного преступника по событиям на Донбассе могут получить больше сотни человек. Об этом в интервью Zn.ua заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

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Это те люди, против которых ведется расследование, часть уже имеет обоснованные подозрения,

– объяснил замгенпрокурора.

Подозрение сообщили 54 лицам:

участникам незаконных формирований, которые нарушили законы и обычаи ведения войны;

сотрудникам спецслужб России, которые склоняют украинцев к госизмене.

По словам Мамедова, в суд передали 143 уголовных дела в отношении 148 человек.

"Это не только нарушение законов войны, но и посягательство на территориальную целостность, госизмена, создание незаконных вооруженных формирований, теракты. Весь массив преступлений, которые совершаются в условиях вооруженного конфликта", – объяснил Мамедов.

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За 2020 год вынесли 8 приговоров

За государственную измену к 13 годам заключения приговорили бывшего начальника разведки в зоне АТО.

За совершение покушения на теракт в Киеве – 2 россиян на 7 и 8 лет заключения.

Еще одного человека осудили за жестокое обращение с военнопленными.

Кроме того, суд вынес приговор группе лиц за похищение людей, лишение свободы и принуждение к труду.

Другой приговор касается пропаганды войны.

Мамедов отметил, что для того, чтобы привлекли виновных к ответственности и восстановить права жертв войны, в Украине необходимы изменения в законодательстве.

Мы уже несколько лет пытаемся имплементировать нормы международного гуманитарного и уголовного права в национальное законодательство,

– сказал замгенпрокурора.

По его словам, законопроект №2689 уже дважды принимали в первом чтении. Поэтому прокуратура хочет, чтобы парламент "довел это дело до логического завершения".

Украинцы в Крыму – не преступники

В то же время Мамедов подчеркнул, что украинцы в Крыму не преступники, а жертвы военных преступлений, поэтому могут рассчитывать на защиту Украины. Российские власти принудительно призывают их в свою армию в Крыму.

По словам чиновника, с начала оккупации до февраля 2020 года страна-агрессор провела 11 призывных кампаний: "По меньшей мере 25 тысяч мужчин вынуждены были идти служить".