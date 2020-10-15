Наталья Манойленко в течение последних пяти лет борется с незаконными застройками в Киеве.

Она родилась 5 января 1976 года в Остроге, что в Ровненской области. Уже в 77-м году поселилась с семьей в Киеве. Окончила с отличием столичную школу и продолжила свое обучение в Киевском Национальном Лингвистическом Университете. Курс выбрала не простой: китайский и английский языки. Впоследствии, Наталья получила второе высшее образование в Киевском национальном университете им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".

Более чем 20 лет, Наталья проживает в Печерском районе. Здесь родились и учатся в школе ее сыновья: Андрей и Илья (15 и 7 лет).

В 2015 году Наталью Манойленко выбрали в Киевсовет по округу №73, г. Киева (Печерский район). Как депутат она инициировала отказ в продлении и расторжении договоров аренды в отношении скандальных застроек на Печерске (Мечникова, 7-Б – Александровская больница; Анри Барбюса, 28-А – детский сад "Золотой Ключик"; Лейпцигская, 13 – Охранная зона Киево-Печерской Лавры) . Постепенно выступала за сохранение и приумножение зеленых зон, инициировала создание на Печерске 4-х новых скверов. Является автором ряда решений Киевсовета по увеличению объемов и упрощения доступа киевлян к финансированию капитальных ремонтов жилых домов, восстановления технической документации на дома, поддержки ОСМД и ЖСК.

Каждый день Наталья шаг за шагом выполняет свои обязанности и продвигает новые инициативы. К сожалению, хаотичная застройка города имеет мощных лоббистов в стенах Киевсовета и КГГА. Город до сих пор произвольно и необдуманно застраивается, дома десятками лет не ремонтируются, но органы местной и городской власти продолжают игнорировать большинство этих проблем. Именно необходимость системного решения этих проблем побудила Наталью баллотироваться в Киевсовет по списку партии "Голос" в команде Сергея Притулы по Печерскому району.

Почему именно эту партию выбрала Наталья Манойленко? По ее словам – это идеологическая партия, у членов которой Украина и Киев в душе, и которые действительно знают, что могут изменить в столице и как этого достичь. Она также поддерживает выдвинутого "Голосом" кандидата в мэры Киева Сергея Притулу. Наталья считает его сильным лидером, волонтером, общественным деятелем, порядочным и преданным Киеву человеком.

Какие приоритеты Натальи Манойленко в новом Киевсовете?

Остановить своевольную хаотичную застройку, которая негативно влияет на инфраструктуру города.

Воплотить постоявнные программы капитального ремонта и реновации многоквартирных жилых домов.

Вернуть киевлянам местное самоуправление.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Будут избирать депутатов местных советов – сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева. Официальный избирательный процесс стартовал 5 сентября 2020 года.