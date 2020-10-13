Сергей Марченко заявил, что отношения Украины и МВФ назвать идеальными нельзя, однако переговоры продолжаются. Кроме того, у Фонда есть вопросы к работе украинских антикоррупционных органов.

Сейчас Марченко не видит проблем, которые могли бы привести к прекращению сотрудничества с МВФ. Об этом он заявил в интервью The Page.

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По его словам, в мае 2020 года отношения Украины с Фондом он характеризовал как замечательные.

Сейчас у нас процесс переговоров. И сказать, что там у нас все совсем идеально, я не могу,

– отметил глава Минфина.

И добавил, что Украина выполняет задачи Фонда: по созданию единых юридических лиц, работы с кредитами, которые не работают, рынку газа, а вскоре – в отношении устава "Нафтогаза".

Но этого недостаточно. Теперь, по словам Марченко, ключевыми вопросами МВФ являются те, что касаются работы антикоррупционных органов и ограничения заработной платы членов наблюдательных советов.