Отношения не являются идеальными, но переговоры продолжаются, – Марченко о сотрудничестве с МВФ
Сергей Марченко заявил, что отношения Украины и МВФ назвать идеальными нельзя, однако переговоры продолжаются. Кроме того, у Фонда есть вопросы к работе украинских антикоррупционных органов.
Сейчас Марченко не видит проблем, которые могли бы привести к прекращению сотрудничества с МВФ. Об этом он заявил в интервью The Page.
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По его словам, в мае 2020 года отношения Украины с Фондом он характеризовал как замечательные.
Сейчас у нас процесс переговоров. И сказать, что там у нас все совсем идеально, я не могу,
– отметил глава Минфина.
И добавил, что Украина выполняет задачи Фонда: по созданию единых юридических лиц, работы с кредитами, которые не работают, рынку газа, а вскоре – в отношении устава "Нафтогаза".
Но этого недостаточно. Теперь, по словам Марченко, ключевыми вопросами МВФ являются те, что касаются работы антикоррупционных органов и ограничения заработной платы членов наблюдательных советов.