25 октября украинцы получат бланки с 5 вопросами о наказании коррупционеров, свободной экономической зоне на Донбассе, количестве депутатов, медицинском каннабисе и Будапештском меморандуме.

В материале 24 канала мы решили посмотреть на мировой опыт по каждому из вопросов.

Интересно В телеграм на вопрос Зеленского ответили более 120 тысяч человек: какие результаты

Количество депутатов в мире

Третий вопрос в опросе будет звучать так: "Поддерживаете ли сокращение количества депутатов до 300?". Напомним, что многим украинцам этот вопрос очень знаком, ведь на референдуме в 2000 году звучал точно такой же. Конституционный суд подтвердил законность и окончательность решения украинцев. Но с тех пор эти изменения в законодательство так и не внесли.

По сравнению с европейскими странами в Украине мало депутатов. И здесь речь идет не об их количестве, а о соотношении населения и их количества, то есть сколько человек приходится на одного депутата. В Украине на одного депутата приходится 97 тысяч населения. Меньше депутатов в Германии – на одного приходится 108 тысяч населения. А вот в Исландии на каждые 5,5 тысячи населения есть депутат. Также много депутатов в странах Прибалтики, Албании, Черногории и Словении.

Подробнее смотрите на нашей интерактивной карте: наведя на страну вы увидите количество депутатов, а также количество населения, которое приходится на одного депутата. Чем цвет темнее, тем в стране больше депутатов.

Легализация медицинского каннабиса в мире

Четвертым вопросом в опросе будет "Поддерживаете ли легализацию каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных?". Этот вопрос обсуждают в обществе уже некоторое время. Петиция о легализации медицинской марихуаны еще в 2019 году набрала необходимое количество голосов. Ее также поддержала бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун.

И действительно, во многих развитых странах каннабис используют в медицинских целях. Среди таких стран Канада, Польша, Германия, Чехия, Италия, Австрия и ряд других. Такие страны, как США, Великобритания, Франция, Испания и другие также используют медицинский каннабис, правда, с определенными ограничениями.

Наказание за коррупцию в мире

Первый вопрос во всеукраинском опросе будет звучать так: "Поддерживаете ли идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?". Скорее всего, украинцы дадут утвердительный ответ. По крайней мере об этом свидетельствует опрос на телеграм-канале, в котором приняли участие около 120 тысяч человек. Из них 75% "за", а 25% – "против". Конечно же, это не репрезентативный опрос, поэтому в реальности цифры могут быть совсем другими.

К теме Что будет, если украинцы поддержат пожизненное для коррупционеров: объяснение Зеленского

На самом деле в демократическом мире практика пожизненного заключения за коррупцию вообще не распространена. Такое наказание могут получить коррупционеры в Индонезии, Южной Корее, Филиппинах, Саудовской Аравии и ОАЭ. К тому же в двух последних странах еще и могут отрубить руки.

Еще строже относятся к коррупционерам во Вьетнаме, Ираке, Иране, Китае, Кубе, Северной Корее и Таиланде. За коррупцию в больших масштабах здесь наказывают смертной казнью.

А вот такие демократические страны, как США, Канада, Великобритания, Польша, Германия и другие наказывают заключением. Сроки отличаются по странам. Например, в Финляндии максимальный срок – 4 года, а в США – 15 лет. Подробнее смотрите на карте, наведя на интересующую вас страну.

К списку стран с заключением, но не пожизненным, относится и Украина, по крайней мере пока. Коррупционерам грозит до 12 лет лишения свободы.

Проблема Украины не в наказании, а в его имплементации. Срок в 12 лет достаточно долгий и может заставить потенциальных коррупционеров задуматься прежде чем рисковать своей свободой. Но пока судебная система не начнет эффективно работать и массово сажать коррупционеров, то и пожизненное заключение не поможет в борьбе с коррупцией.

Украина считается самым коррумпированным европейским государством по данным Transperancy International. В 2018 году индекс восприятия государства как коррумпированного – 32 из 100 (чем ниже число, тем больше страна коррумпирована). Для сравнения: в Финляндии, где максимальное наказание за коррупцию 4 года, такой индекс равен 85. То есть это наименее коррумпированная в мире страна после Новой Зеландии с индексом 87.

Свободные экономические зоны в мире

Второй вопрос в опросе будет звучать так: "Поддерживаете ли создание свободной экономической зоны на Донбассе?".

Что такое свободная экономическая зона и почему ее не стоит создавать на Донбассе мы объясняли в материале Свободная экономическая зона на Донбассе: что нужно знать, чтобы ответить на вопрос Зеленского.

Несмотря на то, что в украинских реалиях создание свободной экономической зоны (СЭЗ) будет иметь больше негативных последствий, чем позитивных, сама идея СЭЗ достаточно эффективна, что показал опыт ряда стран мира. Около 70% развивающихся стран имеют или имели ранее свободные экономические зоны.

Для примера разберем Литву. На сегодня правовое регулирование свободных экономических зон Литвы является одним из наиболее благоприятных в Европе, а это означает, что компании, созданные в свободных экономических зонах Литвы, имеют значительные конкурентные преимущества и заходят на европейский единый рынок при значительно более низких производственных и эксплуатационных затратах. В 2018, когда инвестиции в мире падали, Литва смогла привлечь на 38% больше инвестиций, чем в предыдущем году, благодаря СЭЗ, которых в стране, кстати, несколько.

Но в украине предлагают создать СЭЗ возле или даже на территории, где ведется война. Поэтому не стоит применять международный опыт к нашему случаю.

Будапештский меморандум: каких стран касается

Последний вопрос вызывает едва ли не наибольшее непонимание среди украинцев, как показал блиц-опрос на 24 канале. Он звучит так: "Поддерживаете ли право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?".