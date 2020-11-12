Марина Порошенко попрощалась со своей мамой: фото
С матерью Марины Порошенко – Людмилой Переведенцевой – попрощались 12 ноября. Петр Порошенко рассказал, что вся семья молится за упокой его тещи.
Семья Порошенко благодарна всем, кто пришли на церемонию прощания. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Петр Порошенко.
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Спасибо всем, кто пришел попрощаться с Людмилой Николаевной. Всем, кто вместе со всей нашей семьей сейчас молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное. Вечная память,
– подчеркнул Порошенко.
Деталей о церемонии пока нет.
Похороны Людмилы Переведенцевой / Фото с фейсбук страницы Петра Порошенко
Похороны Людмилы Переведенцевой / Фото с фейсбук страницы Петра Порошенко
Похороны Людмилы Переведенцевой / Фото с фейсбук страницы Петра Порошенко
Похороны Людмилы Переведенцевой / Фото с фейсбук страницы Петра Порошенко
Что известно о смерти Людмилы Переведенцевой
- Мама Марины Порошенко умерла 10 ноября от коронавируса.
- В последние дни жизни она находилась в больнице в критическом состоянии.
- Порошенко прокомментировал смерть тещи словами: "Когда уходят в мир иной родители, мы перестаем быть детьми".
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