С матерью Марины Порошенко – Людмилой Переведенцевой – попрощались 12 ноября. Петр Порошенко рассказал, что вся семья молится за упокой его тещи.

Семья Порошенко благодарна всем, кто пришли на церемонию прощания. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Петр Порошенко.

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Спасибо всем, кто пришел попрощаться с Людмилой Николаевной. Всем, кто вместе со всей нашей семьей сейчас молится, чтобы Господь принял ее светлую душу в Царство Небесное. Вечная память,

– подчеркнул Порошенко.

Деталей о церемонии пока нет.

Похороны Людмилы Переведенцевой / Фото с фейсбук страницы Петра Порошенко

Похороны Людмилы Переведенцевой / Фото с фейсбук страницы Петра Порошенко