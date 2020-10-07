Марина Порошенко, жена пятого президента Украины и лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, рассказала о состоянии здоровья членов своей семьи (мужа и дочери), у которых ранее обнаружили коронавирус.

По словам Марины Порошенко, состояние больных COVID-19 членов его семьи разное. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Яниной Соколовой 6 октября, пишет 24 канал.

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Известно, что инфицированная коронавирусом Евгения Порошенко переносит болезнь легко как "молодая девушка" (ей 20 лет). Есть температурные вспышки, но их снимают жаропонижающие средства.

У Петра Порошенко же состояние хуже.

У него – двустороннее воспаление легких. К сожалению, ухудшилось состояние крови – она очень густая. Врачи даже не могут взять ее на анализ, чтобы промониторить состояние и посмотреть ход болезни,

– рассказала Марина Порошенко.

Она добавила, что пятый президент Украины находится в больнице и получает комплексное лечение.

Прогнозов от врачей о состоянии здоровья Порошенко бывшая первая леди не озвучивала.