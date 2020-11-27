В городской больнице №9 Мариуполя завершили работы по установке 3 дополнительных кислородных станций жидкого газа, уже выполнены разводка и подсоединение 90 точек прямой подачи жизненно необходимого кислорода.

На дополнительные точки кислород будут поставлять в жидком виде. Установленные стационарные станции являются узлом распределения ресурса и позволяют одновременно подавать кислород к большему количеству постов или точек подключения. Это более эффективно: для пациентов, потому что подача жизненно необходимого газа осуществляется бесперебойно, а для медучреждения позволит сократить время обслуживания и количество баллонов, задействованных в обмене.

При выполнении работ по установке 3 кислородных станций в горбольнице №9 проложили 1230 м кислородопровода и смонтировали рампы на 180 баллонов. К уже работающим 22 точкам с подачей кислорода подключили 90 новых койко-мест, и теперь их в больнице будет 112. Кроме того, были смонтированы системы подачи газообразного кислорода на рампы после газификации жидкого кислорода.

Привозить жидкий кислород будет специальная машина – автомобильная газификационная установка, оборудованная криогенным насосом и теплообменником, в котором жидкость нагревается до газообразного состояния и заполняется в баллоны. Также станции оборудуют не только световой и звуковой сигнализацией контроля давления в рампах, но и прибором, отсылающим SMS на смартфон оператора. Это дублирование системы контроля и оповещения на случай непредвиденных ситуаций.

Отметим, что с начала года Группа Метинвест в Мариуполе обустроила 345 кислородных точек в медучреждениях города.

Напомним, в ноябре меткомбинат "Азовсталь" Группы Метинвест обновил спецсредства для газоспасательной службы – была поставлена вторая партия изолирующих регенеративных респираторов Р-30ЕХ стоимостью около 147 тыс. грн каждый.

Они предназначены для защиты органов дыхания газоспасателей от воздействия непригодной для дыхания газообразной среды. Устройства позволяют работать при температуре воздуха от минус 20 до плюс 60 градусов по Цельсию, относительной влажности до 100% и атмосферном давлении 70 – 125 кПа.

Кроме панорамной маски, респираторы Р-30ЕХ дополнительно укомплектованы загубником с носовым зажимом, датчиками и системой извещения, которые подают сигналы о снижении давления кислорода, открытом вентиле баллона и отсутствии кислорода в системе.