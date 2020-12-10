Чрезвычайное происшествие произошло днем 10 декабря на улице Лепорского, 5 в Мариуполе. В отделение банка "ПУМБ" пришел мужчина, который достал нож и объявил всем, что захватил помещение.

В руках злоумышленник держал коробку, в которой, по его словам, была взрывчатка. Подробности инцидента сообщает телеканал ТВ7.

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На время захвата в банке находились только его сотрудники.

Что известно о захвате заложников в банке Мариуполя

Когда на горячую линию полиции поступило сообщение о вооруженном мужчине в отделении "ПУМБ", на место инцидента сразу выехали правоохранители, спасатели и медики скорой.

Копы выяснили, что неизвестный захватил 3 человек. Он требовал прибытия руководителя полиции района, начальника КОРД, взрывотехников и журналистов.

Во время переговоров злоумышленник отказался обменять гражданских заложников на копов. Тогда силовики решили его задерживать.

После короткого штурма мужчина оказался в наручниках. В коробке, с которой прибыл задержанный, нашли видеокамеру.

По факту преступления следователи открыли уголовное дело по статье о захвате заложников.

Смотрите видео с места захвата заложников в Мариуполе: