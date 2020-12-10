В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке и угрожал всех взорвать: видео
Чрезвычайное происшествие произошло днем 10 декабря на улице Лепорского, 5 в Мариуполе. В отделение банка "ПУМБ" пришел мужчина, который достал нож и объявил всем, что захватил помещение.
В руках злоумышленник держал коробку, в которой, по его словам, была взрывчатка. Подробности инцидента сообщает телеканал ТВ7.
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На время захвата в банке находились только его сотрудники.
Что известно о захвате заложников в банке Мариуполя
Когда на горячую линию полиции поступило сообщение о вооруженном мужчине в отделении "ПУМБ", на место инцидента сразу выехали правоохранители, спасатели и медики скорой.
Копы выяснили, что неизвестный захватил 3 человек. Он требовал прибытия руководителя полиции района, начальника КОРД, взрывотехников и журналистов.
Во время переговоров злоумышленник отказался обменять гражданских заложников на копов. Тогда силовики решили его задерживать.
После короткого штурма мужчина оказался в наручниках. В коробке, с которой прибыл задержанный, нашли видеокамеру.
По факту преступления следователи открыли уголовное дело по статье о захвате заложников.
Смотрите видео с места захвата заложников в Мариуполе:
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