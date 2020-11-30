В Мариуполе осудили 61-летнего пенсионера, который развращал дочь его друзей. Мужчина пришел в гости и забрал ребенка прогуляться с ним в магазин. У колодца дед прицепился к девочке.

Как отмечает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры, пенсионер приставал к бедному ребенку, а затем на его глазах совершил действия сексуального характера. Девушка все рассказала родителям.

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Обстоятельства преступления

Это произошло 20 июля 2020 года в Приморском районе Мариуполя. Пенсионер пришел в гости к своим знакомым – вместе они употребляли алкоголь. Затем он решил пойти за водой в магазин и взял с собой 6-летнюю дочь друзей. Наверное, мужчина пообещал что-то купить для нее.

У колодца пенсионер "совершил развращение девочки и другие действия сексуального характера в ее присутствии", пишут на сайте прокуратуры.

Вернувшись домой, испуганный ребенок сразу рассказала об этом родителям, которые обратились с заявлением к правоохранителям.

Что решил суд

В ноябре суд признал мужчину виновным в развращении несовершеннолетних детей и приговорил к 5 годам лишения свободы.