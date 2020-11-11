За восемь дней ноября меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест передал медучреждениям Мариуполя безвозмездно 20,7 тыс. куб. м кислорода на сумму 1,2 млн грн.

Как сообщает издание mrpl.city, в октябре в городе значительно увеличилось число пациентов с вирусом COVID-19, требующих дополнительной подачи кислорода в организм, в связи с чем объем поставок кислорода в больницы увеличили в десять раз.

Кислород в городские больницы привозят в баллонах ежесуточно: разгружают и забирают пустые емкости. Сохраняют все в специальных кислородных постах – их также построили мариупольские металлурги.

"С начала месяца в медучреждения Мариуполя меткомбинат имени Ильича передал почти 21 тыс. куб. м кислорода в 3446 баллонах. В том числе для лечения больных коронавирусом ежедневно больница №9 получает не менее 200 баллонов кислорода, больница №4 – 120 баллонов, больница скорой медицинской помощи – 70 баллонов, для лечения легочных заболеваний больница №1 получает по 20 баллонов в сутки", – пишет издание.

Мы помогаем врачам города спасать жизни мариупольцев – оборудуем кислородные пункты и передаем больницам жизненно необходимый кислород в полном объеме. Также наши специалисты дежурят в больницах, производя замену, погрузку и выгрузку кислородных баллонов,

– заявил генеральный директор меткомбината имени Ильича Тарас Шевченко.

Напомним, с начала пандемии мариупольские активы Группы Метинвест в четырех больницах построили кислородные посты и подключили 345 кислородных точек, инвестировав 24 млн грн.