Стальное строительство – мировой тренд. В мегаполисах из стали возводят небоскребы, стадионы, торговые центры и мосты. Так, в Норвегии доля построек со стальным каркасом составляет 48%, в Швеции, Великобритании и США – до 70%. Такие масштабы достигаются за счет многоэтажного жилищного строительства.

В Украине внедрение новых технологий только набирает обороты. Первый жилой многоквартирный стальной дом уже в следующем году появится в Мариуполе. Его построят из металла, который произведут на мариупольских предприятиях Группы Метинвест. 16 октября генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков и городской голова Мариуполя Вадим Бойченко заложили капсулу под строительство нового, уникального для нашей страны дома.

Проект победителей конкурса молодых архитекторов Steel Freedom уже реализуется: по заказу муниципалитета в Мариуполе на улице Амурской начинается строительство многоквартирного дома с применением стальных конструкций. Группа Метинвест профинансировала разработку проекта с учетом его будущего расположения относительно дорог и других построек. Инвестиции компании в составление проектной документации составили 2,7 млн грн.

При выборе технологии строительства дома предпочтение отдали именно сборной металлической конструкции, поскольку так можно значительно сократить время монтажа. При этом надежность и долговечность здания возрастают, а также появляются более широкие возможности для использования внутреннего пространства.

Во время закладки капсулы в фундамент будущего дома генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков подчеркнул, что это будет современное жилье европейского типа, а Метинвест совместно с Фондом развития Мариуполя изготовит металлоконструкции каркаса, тем самым в разы снизив стоимость квадратного метра.

Сегодня мы даем старт строительству многоквартирного жилого дома из стали. Это наш вклад в доступное жилье для мариупольцев. Уверен, что этот дом станет знаковым для Мариуполя, да и для всей страны в целом. Его эстетический вид и технические решения станут революцией в сегменте быстровозводимого и при этом очень качественного жилья,

– подчеркнул Рыженков

Для возведения современного дома понадобится около 300 тонн металла, который произведут на меткомбинатах "Азовсталь" и имени Ильича Группы Метинвест. Стены будут выполнены из железобетона, что позволит осуществить строительно-монтажные работы в сжатые сроки. Кроме того, стальной каркас можно легко усилить и реконструировать, либо разобрать в конце эксплуатации, что дает дополнительные экономические и экологические преимущества.

По проекту будет построен восьмиэтажный дом площадью более 7 тыс. кв. м на 120 однокомнатных и двухкомнатных квартир. От типового панельного жилья он будет отличаться ярким внешним видом. Цветовое решение, перепады этажности двухподъездного дома, разные окна – все это будет выделять дом среди остальной застройки. Также новостройка будет иметь наивысший уровень энергоэффективности (А+++), а к моменту сдачи все квартиры получат стопроцентную отделку.

По словам городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, цель возведения этого дома – обеспечить доступным жильем мариупольскую молодежь и работников коммунальных предприятий.

Благодаря нашему надежному партнеру – Группе Метинвест – в Мариуполе впервые за долгие годы начинается большая стройка. Именно у нас построят первый в Украине стальной дом, что символично для главного города металлургов,

– подчеркнул Рыженков

Проектный срок эксплуатации здания – более 100 лет. А стоимость его строительства — около 120 млн грн. Группа Метинвест инвестирует 20 млн грн в изготовление металлоконструкций для дома, ещё по 50 млн грн будет выделено из государственного и местного бюджетов.

С использованием стали, произведенной на предприятиях Группы Метинвест, возведены такие небоскребы, как The Shard в Лондоне, Garitage Park в Болгарии и Hudson Yards на Манхеттене, киевские торговые центры Lavina Mall и ЦУМ. Из украинской стали сооружают стадионы и мосты, в том числе популярный киевский стеклянный мост и новый мост в итальянской Генуе. Сооружение из стали Метинвеста защищает украинцев от четвертого ядерного энергоблока в Чернобыле. Теперь мировые тренды будут применяться и в Мариуполе.

Напомним, в декабре 2018 года в Мариуполе при поддержке Группы Метинвест в номинации для молодых архитекторов подвели итоги конкурса Steel Freedom в категории "Создание проекта жилого дома в сегменте доступного жилья". Начинающие архитекторы из разных городов Украины представили свои проекты жилых зданий. Главное условие конкурса – разработка проекта с применением несущих стальных конструкций.

Также напомним, 16 октября Группа Метинвест подписала меморандум на шесть лет о сотрудничестве с муниципалитетом Мариуполя, в рамках которого будет реализован комплекс городских программ. Одна из них – "Больше чем сталь" – программа строительства четырех объектов со стальным каркасом. Стальное строительство – наиболее перспективное направление в современных мировых практиках. Для компании важен качественный результат. Группа Метинвест первой в Украине начала внедрять подход устойчивого развития городов – от системных ежегодных программ социального партнерства десять лет назад до реализации долгосрочных и комплексных проектов в Мариуполе с 2015 года.