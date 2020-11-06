Служащие Донецкого областного союза потребительских обществ требовали почти 90 тысяч долларов от руководителя одного из Мариупольский предприятий, который живет в оккупированном Донецке. Во время передачи денег чиновников задержали.

Злоумышленники получили 85 тысяч долларов и 100 тысяч гривен наличными, сообщили в прокуратуре Донецкой области. Пакеты с деньгами им отдали в одном из местных кафе.

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Сразу после этого обоих задержали представители СБУ, полиции и прокуратуры.



Деньги у должностных лиц изъяли / Фото пресс-службы прокуратуры

За что чиновники требовали 90 тысяч долларов

Как утверждают следователи, руководители регионального союза потребительских обществ обещали за бесценок продать мужчине оптовую базу в Кальмиусском районе Мариуполя. Площадь помещения, которое предприниматель хотел получить, достигает 5 тысяч 455 квадратных метров.



За 90 тысяч долларов злоумышленники обещали продать государственный склад за копейки / Фото пресс-службы прокуратуры

В день получения взятки дельцы хотели сразу подписать договор купли-продажи. Но им этого сделать не удалось.

Как накажут задержанных

Если следователи доведут дело до суда, а служители Фемиды признают должностных лиц виновными, им грозит до 2 лет исправительных работ, до 3 лет ограничения свободы, или такой же срок пребывания в тюрьме. Настолько малое наказание "светит" злоумышленникам за то, что правоохранители открыли дело не о получении взятки, а о подкупе должностного лица.



За получение 90 тысяч долларов злоумышленников могут оштрафовать / Фото пресс-службы прокуратуры