Не прошло и 10 лет с момента преступления, как правоохранители задержали очередную фанатку пророссийских "республик", которая принимала непосредственное участие в проведении так называемого "референдума".

О разоблачении преступницы, которая в 2014 году работала на оккупантов, сообщили в пресс-службе МВД Украины. При этом разработкой дела женщины почему-то занимались оперативники пограничного отряда.

Смотрите также Вторжение российских автоколонн на Донбасс: волонтеры обнаружили уникальные фото с беспилотника

Почему в задержании вообще участвовали бойцы ГНСУ, для которых подобные преступления не являются профильными, неизвестно.

Одна из многих

Местная жительница, которую задержали правоохранители, по данным следствия, была "членом избирательной комиссии" во время террористического "референдума". Она записывала людей, которые принимали участие в "голосовании", выдавала бумажки, которые фанаты Путина называли "бюллетенями", а также следила за работой "участка".

Такой работой против Украины в 2014 году занимались сотни жителей Мариуполя. Но разоблачили и осудили лишь совсем небольшое количество нарушителей.

Посягательство на территориальную целостность Украины

Задержанную передали следователям СБУ. Ей сообщили о подозрении в совершении самого распространенного на Донбасса в 2014 году преступления – посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Если вину злоумышленницы докажут в суде, ей грозит всего лишь до 3 лет ограничения или лишения свободы.